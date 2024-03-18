德勤料港家族辦公室逾2700個　今年再增至少200 新加坡難追上

德勤與香港家族辦公室合作發佈最新研究顯示，香港有超過2700個單一家族辦公室，反映本港家族辦公室行業發展快速。作為資產管理行業重要部分，香港家族財富管理歷史可追溯至1800年代末期，早於新加坡，目前並已發展成為亞洲最大跨境財富管理中心之一。



新加坡去年尾已登記家族辦公室1400家

德勤中國副主席葉偉文表示，截止去年尾，財富逾1,000萬元或以上的香港單一家族辦公室數目達2,703家，而新加坡去年尾已登記的家族辦公室數目為1,400家。前者在香港經營，家族來自本地、內地，及新香港家族包括內地及東南亞。

不過，他也指出，星港兩地數據難以直接比較，新加坡家族辦公室需要登記及需要當局審批，而本港無此要求，故此先做出相關統計工作。

德勤預計在家族辦公室發展方面，今年香港將能新增200至300家。﹙資料圖片﹚

稅務優惠吸引海外人士來港設家族辦公室

葉偉文表示，香港最新對單一家族辦公室稅務豁免已於去年5月19日生效，不少來自德國、法國、英國及歐洲等地人士，當中也有本身在新加坡已成立家族辦公室人士，有意來港設立新一個家族辦公室。這些都是看好中國經濟前景，希望家族後代能享有免稅優惠，並透過香港進入內地市場尋覓商機。而星港兩地在家族辦公室方面，可以不是競爭對手，而是朋友關係，透過新加坡致力於東南亞市場，而透過香港則可以更多投資內地。

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚就表示，香港在家族辦公室方面優勢高於新加坡，前者無需審批，後者審批需時，加上港府推出的支持政策，預計在家族辦公室發展方面，新加坡將難以追上香港，料今年香港將能新增200至300家，即整體單一家族辦公室數目有望破3,000家。

對於中美關係交惡及地緣政治等會否影響香港作為家族辦公室吸引力，葉偉文表示，地緣政治越緊張，香港地位就越中銀，因本港仍是自由經濟體，資金可自由出入，並享有低稅及聯繫匯率制度等。