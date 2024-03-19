快手(1024)股價有望進一步向上突破250天線　見60元｜彭偉新

快手主要以運營內容社區和社交平台的內地資訊企業，集團主要提供直播服務、線上營銷服務等服務。其中線上營銷解決方案包括廣告服務、快手粉條及其他營銷服務，另外，集團亦有經營網絡遊戲及其他增值服務。集團將會在3月28日公佈2023年全年業績，市場預期集團的淨收入會有較明顯的上升，而毛利率會由2022年的45%上升至2023年的49%，加上近日市場上有6位分析師把快手的目標價上調，令到目標價的平均值上升至79.40港元，因此在市場看好集團整體前景下，有助股價維持之前的上升走勢。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 172.4 倍，主要是集團過去幾年面對較大的競爭外，市場整體收入明顯下跌，令到集團的盈利大縮水。不過，基於近期整體集團的營收數據好轉，市場給予集團的預測市盈率為 14.4 倍，較追蹤市盈率為低，因此，相信股價上會有進一步被推高的機會。

快手於上個交易日以 52.85 港元收市，全日上升 2.20 港元或 4.34%。集團過去5年的平均Beta值為 1.14，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 72.5 港元，而最低位則曾見 38.4港元，股價於過去52周累計下跌 4.43%，由年初至今計算，股價表現與恒指同步，以現價 52.85 港元計，快手的股價較 50 天線高出 15.94%，不過，現價則較 200 天線低 6.31%，反映出短期股價表現已走出中、長期下跌形態。

快手 (1024) 技術走勢轉強有望上試60港元水平。（圖1）

快手的機構投資者持股比率為33.9%，並於去年11月20日至今年3月15日期間的股價共錄得12.4%的跌幅，不過期間不單未有錄得資金流走，反而共錄得14.07 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的20.19 億港元，而散戶則佔當中的-6.1 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上8.69%；而最低則跌至-12.04%，而到3月15日當日則為8.69%，反映資金動力已逐步回升，將會對後市走勢有利好的作用。

快手股價於去年7月升上最高位見72.50港元見頂後，便持續下跌及形成下跌浪，在股價向下跌穿20天線及50天線支持後，便進一步下跌，更形成了一浪低於一浪走勢，股價跌至今年2月初見38.40港元低位後才開始回穩及由低反彈。由於股價在3月初時正式向上升破50天線，亦帶動20天線向上突破50天線，形成見底的黃金交叉，預期股價可以繼續上升，尤其是股價已收復了整個自去年7月開始形成的跌浪總跌幅的38.2%，相信股價可以逐步上試250天線，又甚至以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。投資者可以在53.00港元水平買入，上望60港元，至於股價一旦失守50港元則要先行沽出止蝕。

快手－Ｗ (01024) 於去年10月24日至今年3月15日期間的資金流狀況。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。