日央行加息Yen卻走貶　兌港元失5.2算　專家稱屬靚價如外遊可出手

日本央行今日（19日）公布議息結果，一如市場人士預期當局結束負利率，將利率調整至0厘至0.1厘，以及結束孳息曲線控制（YCC），並且不再購入交易所買賣基金（ETF），但會繼續買入國債及保持較寬鬆貨幣政策 。當局公布議息結果後，日圓匯價竟然不升反跌，美元兌日圓最新報150.68，升1.03%，每百日圓兌港元最新報5.191，跌0.95%。



對於今日圓匯走貶，分析員明言不感稀奇，因為央行行長植田和男不時作出較鷹派行動後，同時會發表較鴿派言論。同時市場人士開始預期，聯儲局的減息步伐或不如預期進取，惟他相信日圓兌1美元難跌穿152（每百日圓兌港元約5.145），如計劃在復活節及暑假去日本旅遊，可於現水平兌換日圓。



日本央行宣布取消負利率，將利率調高至介乎0厘至0.1厘，為當地自2007年以來首次加息。央行於議息會議後聲明內指出，結束負利率與預測當地物價在今年較後時間可以達到2%目標水平。其後植田和男在記者會上指出，當局改變貨幣政策，因央行預期2%的通脹率可以實現，以及及確認薪酬及物價進入良性循環。

至於會否再度加息，植田和男則指出將取決於當地經濟及物價前景，又表示會在未來某一個時間減少購入國債。不過他卻指出無法確定縮減交易所買賣基金（ETF）時間。

日本央行今日宣布結束負利率政策。（路透社）

法巴料至明年底前央行加息3次

從議息會議聲明及記者會上植田和男的言論，反映出未來一段時間日本央行仍會維持較寬鬆的貨幣政策。大行亦相繼發出報告，對未來日本息口走勢及日圓前景作出預測。法巴首席經濟學家Ryutaro Kono指出對日央行的行動並不奇怪，又預期至明年年底央行每半年加息一次，屆時利率將升至0.75厘。惟日央行亦有可能將加快加息步伐，至明年年底將利率提升至1厘。

另一大行摩根士丹利，其經濟學家Takeshi Yamaguchi指出，央行今日小幅加息當局政策仍然寬鬆，結束負利率對日本經濟的影響將微不足道。

分析員David Finnerty指出，植田和男的新聞發布會上並無什麼消息阻止投資者購入美元，特別是聯儲局在周三（20日）公布的點陣圖反映今年只會減息2次。

盧楚仁預期日圓兌1美元不會失守152水平。（資料圖片）

盧楚仁料日圓不會失守5.145元

對於今日日圓走貶，獨立外匯商品分析師盧楚仁明言對不感到稀奇，因為以往植田和男的做法，是每當採取較鷹派的行動時如去年調商YCC上限時，便會發出較鴿派言論，促使圓匯回落。不過他指出日圓不會出現較大幅度跌幅，相信日央行不會容許日圓兌1美元跌穿152（約5.145元），以往日央行亦會在此水平作口頭干預，所以不宜對日圓匯價過於看淡。

盧楚仁亦指出，日圓走勢亦要視乎聯儲局未來減息步伐，若聯儲局減息少於3次，自然會對美元有利，惟日圓兌1美元跌穿152（約5.145元）機會不大。若聯儲局預測今年減息3次，便不利美元，屆時日圓兌1美元便有機會上試146水平（約5.357元）。

被問及若計劃在復活節及暑假到日本旅行時，應何時兌換日圓時，盧楚仁指出日圓兌1美元處於約150至151（約5.179元至5.2142元）屬「靚價」，可以於水平兌換日圓。