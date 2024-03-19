日央行議息結果快揭盅　據報將取消YCC及負利率　日圓匯率平穩

日本央行會在今日（19日）公布議息結果，據《日本經濟新聞》報道，當局將會決定取消孳息曲線控制（YCC）及短期負利率政策，以及結束購入風險資產。



央行公布議息會議前夕，日股偏軟，最新報39500點，跌216點。日圓匯價則未見太大變化，每百日圓兌港元最新場報5.242，而美元兌日圓最新報149.19。

根據報道，日本央行將會把短期基準利率目標，由目前負0.1%，調升為介乎零至0.1%區間。同時，計劃取消10年期國債參考利率1厘的做法。

報道稱，日本央行將繼續購買當地國債，以防止債券孳息率飆升，但YCC框架將被放棄。 日本央行對日本股票ETF和房地產投資信託基金（REITs）的購買也將結束。

報道稱，日本央行同時計劃結束孳率曲線控制（YCC）政策，這是日本央行在2016年9月推出的政策。根據YCC政策，日本央行將大量購買日本政府債券，以使短期國債孳息保持在負0.1厘的目標附近，並使長期國債孳率保持在零附近。