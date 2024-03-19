日本加息｜日圓未來走勢如何？一文看清多地專家預測

撰文：聯合新聞網
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日本央行今（19日）結束長達8年的負利率政策及其他剩餘的非正統政策，實現歷史性的轉向，不再專注於透過大規模貨幣刺激重新刺激經濟成長。

經濟學家預期，接下來的加息腳步不會快，而日圓疲軟趨勢不變，匯價會在150左右徘徊。

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伊藤忠經濟研究所首席經濟學家ATSUSHI TAKEDA說，日本央行今年可能只能加息1碼一次，明年加息兩次，希望未來讓利率達到2%通脹目標。這個加息步伐將比美歐慢很多。

法國巴黎證券首席經濟學家RYUTARO KONO預測，日本央行明年底之前每半年加息一次，屆時利率將達到0.75%，央行也可能加快加息步伐，在明年底前將利率調高到1%。

東京短資株會社首席經濟學家IZURU KATO表示：「日本央行開始回歸正常化，但舉動相當謹慎，僅挪動一小步。我相信日本央行正試圖傳達這樣的印象，以避免長期殖利率飆升。儘管央行判斷眼下能實現2%的通脹目標，但央行對經濟和物價並未轉為看漲，這表明再次加息不會那麽快。」

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新加坡星展銀行資深經濟學家MA TIEYING的看法是：「日本央行的下一步行動可能包括進一步提高政策利率到超過0.1% ，以及縮減購買日本公債的規模。這些舉措不太可能發生在今年剩餘時間。加息到0.1%以上將直接導致銀行貸款利率上升，影響企業和家庭借貸成本。所以央行將在總體工資增長逾3%的支持之下，確保通脹率能持續在2%。」

瑞穗證券日本首席策略師SHOKI OMORI說：「我們預期日圓疲軟的趨勢將持續。日圓仍然是一種融資貨幣，很可能繼續用於套利交易。我們認為它將在150大關附近徘徊，根據美國的經濟和利率，日圓可能下跌。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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