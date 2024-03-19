日本央行宣布結束負利率　日圓反偏軟　每百Yen兌港元報5.224

日本央行貨幣政策出現大轉變，將基準利率從負0.1厘上調至0至0.1厘，符合市場預期，爲2007年以來首次加息，長達8年的負利率時代正式終結。



消息傳出後日圓匯率未見有太大變化，每百日圓兌港元最新報5.224，跌0.38%，美元兌日圓149.35，升0.14%。

日本股市方面，日股最新報39610點，跌106點。

日本央行於聲明內指出，政策委員會評估有關薪酬與物價的關係，判斷當地物價在2024年的預測期末，可以達到2%升幅水平。因此央行決定結束質化與量化寬鬆政策（QQE）﹑孳息曲線控制（YCC）及負利率政策。為確保2%通脹保持穩定，認為會維持較寬鬆﹑以指導短期利率為主要政策工具。

日圓｜日圓｜日本｜日本央行｜日本旅遊｜日本自由行：Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo

央行於聲明內又指出，會繼續買入日本國債，規模大抵與以往相若，並明言若長期利率出現快速上揚，央行便會增加購入國債，兼且會按固定息率購入。

央行又指出不會再向市場購入交易所買賣基金（ETF），以及房地產信託基金（J-REITS），以及先減少買入商業票據及企業債券，並於大約1年後不會再買入商業票據及企業債券。

央行亦表明會以0.1厘利率向銀行提供資金，以為災區及氣候變化相關項目作支持，為期1年。