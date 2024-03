日本央行宣布結束負利率　日圓反偏軟　每百Yen兌港元報5.224

日本央行貨幣政策出現大轉變,將基準利率從負0.1厘上調至0至0.1厘,符合市場預期,爲2007年以來首次加息,長達8年的負利率時代正式終結。



消息傳出後日圓匯率未見有太大變化,每百日圓兌港元最新報5.224,跌0.38%,美元兌日圓149.35,升0.14%。

日本股市方面,日股最新報39610點,跌106點。

日本央行於聲明內指出,政策委員會評估有關薪酬與物價的關係,判斷當地物價在2024年的預測期末,可以達到2%升幅水平。因此央行決定結束質化與量化寬鬆政策(QQE)﹑孳息曲線控制(YCC)及負利率政策。為確保2%通脹保持穩定,認為會維持較寬鬆﹑以指導短期利率為主要政策工具。

Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo