新世界(0017)趁市旺加速推盤　售樓收益助股價返合理水平｜彭偉新

近期本地傳媒舖天蓋地報道本地地產市道復甦情況，包括十大屋苑交投回升、一手銷售出貨速度非常快、甚至有個別投資者動輒數千萬資金在同一屋苑「掃貨」，似乎為本地樓市即將見底提供「有力證據」。雖然筆者相信樓市真正見底需要有更多條件出現，不過，自本地辣招全面撤銷後，樓市再大幅下跌壓力已逐步消除，加上美國今年有減息條件下，相信對今年整體地產股樓盤銷售會有正面支持作用，而部分地產代理更相信本港樓市會有5至7%上升空間。



過去周末，九龍灣新盤泰峯銷情火熱，自3月7月推出首張價單共168伙，以折實平均呎價14,808港元開售後，於3月13日再加推168伙，折實平均呎價更調升上15,547港元，加價約5%。經過前後8日後，兩張價單共336伙成功接獲6,899票，超額認購逾19.5倍，反映短期一手市場有機會全線復甦。項目由王新興集團發展，而新世界則擔任項目策略夥伴，提供銷售意見及物業管理服務，日前再加推132伙周五應市。集團在業績會上表示，亦會趁氣氛好轉加速推盤，未來半年將有約2,500伙應市，相信有望在一手樓市轉旺下，可以為全年帶來較明顯銷售額外，整體毛利率會繼續有改善。

新世界發展昨日以 9.21 港元收市，全日下跌 0.1 港元，跌幅為 1.07%。集團過去5年的平均Beta值為 0.68，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 21.95 港元，而最低位則曾見 8.36港元，以現價 9.21 港元計，新世界發展的股價較 50 天線低 6.55%，另外，現價亦較 200 天線低 55.36%，走勢上已有跌過龍情況，特別是集團股價持續受壓下，但反映整體動力的9天RSI未有轉差，股價有機會因跌過龍而作出反彈。

以現價計，相等於過去 12 個月追蹤市盈率約 50.1 倍，市場給予集團預測市盈率為 16.1 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.1 倍，較行業的平均值0.2倍為低。另外，市場預期集團2023至24年度營業額會達到894.9億港元，毛利率會有24%，雖然營業額會稍為下跌6%，但毛利率仍然能上升2個百份點。現價計算，較市場16位分析師所給予的目標價中位數10.09港元仍然有9%的上升空間；另外，亦較14個財務模型所計算出的合理價10.48港元有14%的上升空間。

新世界發展(0017)於去年10月25日至今年3月18日期間的資金流狀況。（圖1）

新世界發展自去年10月25日至今年3月18日期間的股價雖然持續下跌，不過期間未有資金流走，反而共錄得14.28 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的10.92 億港元，而散戶則佔當中的3.36 億港元。另外，大戶投資者在該期間的坐貨比率最高曾升上17.57%，其後一度最低跌至1.18%，不過其後已經回升，更於3月18日當日升上10.57%，反映整體動力開始回升，只要股價一旦擺脫一浪低於一浪走勢的話，相信股價可以明顯作出反彈。

至於技術走勢來說，股價於去年11月曾一度反彈並升破50天線的阻力，其後股價在升返14.01港元後，股價再度見頂回落，並再度失守50天線支持後，再度形成一浪低於一浪走勢，於3月5日跌至低位8.36港元後開始反彈，由於在同一時間內，9天RSI已於去年12月見底，並形成了一底高於一浪的RSI牛背馳走勢，或有望確認見底走勢(見圖2)。投資者可以在9.20港元水平附近買入，只要股價未有向下跌穿3月5日低位8.36港元，相信股價可以逐步形成見底走勢，若果按整個回調走勢的38.2%作為首個反彈目標水平的話，可以上望10.50港元，至於股價一旦失守8.36港元宜先行沽出止蝕。

新世界 (0017) 股價已出現了RSI牛背馳見底走勢。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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