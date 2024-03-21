李寧(2331)去年業績平穩　發展策略有助業務前景轉強｜彭偉新

李寧剛公佈的2023年全年業績顯示，雖然全年的收入及利潤表現遇到短期挑戰，不過，整體的財務狀況仍然穩健，而且各項的財務指標亦維持在健康水平。尤其是集團去年的線下業務中，批發流水以低雙位數增長，而直營流水更錄得20%-30%高段的增長。由於去年行業整體狀況仍然面對較大的挑戰，集團的毛利率持平，至於去年全年淨利潤為31.87億元人民幣，淨利率為11.5%。集團派末期息每股普通股18.54分人民幣，連同中期息，全年合共派息54.74分人民幣，全年派息比率為45%，高過前年的30%。



雖然李寧新公佈的2023年全年業績只屬平穩，未有令到投資者有太大的驚喜，不過，按集團現有的發展方向來看，集團現有的佈局，相信更能配合未來的社會發展。尤其是集團現有的五大核心品類的全渠道流水全面錄得正數增長，當中，跑步產品的流水增速達到40%、健身產品的增速達到25%，只僅次於跑步產品，另外，籃球產品及運動生活產品同比持平，相信各類產品的營運情況較行業的競爭對手的情況理想。

另外，集團在堅持「單品牌、多品類、多渠道」的策略亦獲得市場的認同，尤其是在2023年全年及2023年第4季度，李寧大貨全渠道流水增速與另一行業龍頭安踏(2020)的主品牌比較，集團在單品牌層面未有跑輸對手，繼續吸收市場的份額。另外，集團在深耕品類上，以聚焦跑步、藍球、羽毛球等專業產品上，更發展出強化品牌韌性及做長線投入的方向，令到集團旗下的產品矩陣更為豐富，而該發展策略相信會成為了李寧品牌王者回歸，並帶來爆發性增長的重要催化劑。

過去5個月李寧公司的市場資金流向所顯示，機構投資者持有李寧的股份佔比達到發行股數的50.2%，而大戶投資者由去年10月13日計起，至今年3月19日期間，合共有22.5億港元的大戶資金流入李寧的股票當中，加上北水投資者自去年10月以來，持有李寧的股份比率由9月30日只有18.92%，上升至最高21.1%，雖然股價在今年1月時最低跌至14.94港元，但一直未有明顯在市場上減持，反映出機構投資者及北水投資者未有看淡李寧的股份前景，並用資金投入作為支持李寧的最好證據。

李寧股價於去年1月升上82.70港元見頂後，便跟隨大市回落，更在跌穿所有的移動平均線後持續下跌，最低更跌至今年1月時低位14.94港元後才開始見底。股價其後作出反彈並已成功升破20天線及50天線阻力，加上股價拉動20天線升破50天線，已成功形成了反映股價見底的黃金交叉走勢。在集團基本面有機會向好下，相信股價可以有一段較大幅的反彈空間。若果以整個自去年高位14.94港元開始形成的跌浪總跌幅，按黃金比率38.2%作為反彈目標，股價可以升上40港元，投資者可在20港元水平買入，至於股價向下跌穿50天線約18.5港元的話，則可以先行作離場部署。

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本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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