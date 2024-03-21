第二屆裕澤香江高峰論壇下周舉行　鄭志剛及比亞迪李柯任演講嘉賓

由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇將於下周三（27日）舉行。高峰論壇以「風中掌舵」為主題，匯聚與全球家族辦公室相關的國際知名講者到港，探討如何在外圍經濟充滿挑戰的環境中砥礪前行，推動全球家族辦公室落戶香港並持續蓬勃發展。政府今日（21日）公布論壇演講名單，當中包括香港財富傳承學院主席鄭志剛﹑杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum，以及Blue Pool Capital 行政總裁Oliver Weisberg等。



政府今年「裕澤香江」高峰論壇圍繞四大主題，包括經典品牌與傳承、綠色科技、慈善及財富傳承，以及探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」。這些主題對環球家族辦公室行業發展至關重要，政府期望通過舉辦論壇引領環球財富推動社會進步，同時向全球投資者展示如何善用香港的戰略位置和獨特優勢，在全球經濟不確定性中發掘新機遇。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「特區政府廣邀國際知名講者親臨香港，參與即將舉行的『裕澤香江』高峰論壇，我熱切期待當日與講者及來自世界各地的家族辦公室決策人深入交流，並透過論壇繼續推動香港成為全球家族辦公室和資產擁有人落戶發展的主要目的地。」

至於各個主題討論的演講嘉賓如下：

經典品牌與傳承

主持人：瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan

1. 香港財富傳承學院主席鄭志剛

2. 蕭邦聯席總裁兼藝術總監薛佛樂

3. 1686 Partners Lifestyle Funds Franchise 創辦人David Wertheimer

4. ZEGNA 消費者與零售部卓越總監Angelo Zegna

綠色科技

主持人：紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬

1. 小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地

2. 比亞迪股份有限公司執行副總裁兼美洲地區總裁李柯

3. 加州大學柏克萊分校電機工程和電腦科學系教授宋曉東

4. 遠景科技集團行政總裁張雷

慈善及財富傳承

主持人：滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧

1. 東潤公益基金會創始人、理事長孔東梅

2. 杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum

3. 香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉

4. 比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門總監羅伯特 · 羅森

創富跨世代經驗分享

主持人：摩根大通私人銀行亞洲行政總裁、摩根大通香港行政總裁、董事總經理彭思佳

1. LGT主席及首席執行官、 Lightrock創始人及主席 H.S.H.列支敦士登馬克斯

2. Jollibee Foods Corporation 主席兼創辦人陳覺中

3. Blue Pool Capital 行政總裁Oliver Weisberg

政府又指出，於高峰論壇上WndrCo創始合夥人、華特迪士尼集團前主席及夢工場動畫公司聯合創始人兼首席執行官Jeffrey Katzenberg將參與由Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg主持，題為「從荷里活到矽谷經驗分享」的爐邊對談。

此外，Avenue Capital Group主席、行政總裁及聯合創始人、NBA密爾瓦基公鹿前擁有人Marc Lasry及Wade Inc. 行政總裁、NBA名人堂成員、前邁亞密熱火得分後衞名宿Dwyane Wade，亦將參與由賽車手及萊坊大中華區私人辦公室負責人董荷斌主持的爐邊對談，題為「體育產業投資的興起及趨勢」。

政府表示作為金融盛事周的旗艦活動，「裕澤香江」高峰論壇是全球家族辦公室行業熱切期待的頂尖盛會，匯聚全球家族辦公室、資產擁有人和家族辦公室服務提供者雲集香港。繼首屆「裕澤香江」高峰論壇於去年成功舉行，今年「裕澤香江」高峰論壇預計將吸引更多來自香港、內地、亞洲、歐美及中東等地區的全球家族辦公室重要決策者來港交流獨到見解。