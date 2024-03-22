阿里巴巴再傳沽貨　擬掟B站3085萬股ADR套現28億元　B站急瀉近8%

阿里巴巴（9988）據報計劃沽出B站嗶哩嗶哩BiliBili（9626）美股ADR，據《彭博》引述銷售文件顯示，將沽售3,085萬股，每股作價11.6美元，套現3.58億美元，折合約28億港元。



而沽出作價較昨日（20日）收市價的12.28美元，折讓約5.5%。隔晚嗶哩嗶哩ADR下跌8.79%至11.20美元，相當於87.59港元，較昨日的港股收市價95.70元，跌8.5%。



嗶哩嗶哩今日港股低開7.8%，報88.2元。



淘寶中國昨沽小鵬 套現最多3.22億美元

恰在昨日，淘寶中國沽持小鵬汽車 （9868） ，以約9.6美元至9.75美元的作價，出售小鵬約3300萬份ADS，作價較小鵬周二在美股的收市價9.89美元，折讓約1.4%至2.9%，套現最多3.22億美元。

阿里巴巴此次減持B站，擬套現28億港元。（資料圖片）

密密減持快狗打車 已跌破披露門檻

阿里年度業績放榜前，今年2月2日再次減持快狗打車GOGOX（2246），以每股0.3516元作價，沽貨121.72萬股，持股量降至4.88%，套現42.8萬元。由於此次減持後，持股比例跌破5%的披露門檻，這就意味著，日後如若阿里再行減持，都不需要再通過系統披露。

加速出售非核心資產

主席蔡崇信首次參加業績電話會就預告，試圖將非核心資產的價值「貨幣化」，其中一大舉措就是出售非核心投資資產，故而阿里如此密集沽貨，或可謂言出法隨。