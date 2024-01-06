阿里掀「斷捨離」掟貨潮　01統計投資版圖　捱沽港股有咩共通點？

阿里巴巴（9988）上年受分拆遇阻、馬雲減持、剎停上市等負面消息接連狙擊，股價一蹶不振。阿里新主席蔡崇信最終「痛定思痛」一洗頹風，在非核心資產投資上「壯士斷臂」掟貨套現，圖挽劣勢。



《香港01》進行盤點集團中、港、美三地投資版圖，發現過去一年，所持有的22隻港股組合中，商湯（0020）已遭全面沽清，套現約33.7億。另外，快狗打車（2246）、小鵬汽車（9868）亦同被狠心減持，當中前者更在兩個月內被4度沽貨。而從相關數據中，阿里沽貨似乎有一大共同準則，便是相關企業呈負經營現金流，即有「入不敷支」情況出現。細數集團所持資的眾多股份中，仲有邊隻「危危乎」？



阿里巴巴2023年三大港股減持動作。

2023年接棒阿里巴巴主席的蔡崇信，首次出席業績電話會，即提出擬將非核心資產變現。（資料圖片）

三港股捱沽 有一大共通點

阿里新主席蔡崇信上年甫上場，在第三季財報電話會中，已開宗明義表明，集團含670億美元股本證券和其他投資的非核心資產，正考慮變現回報股東。果真，除年中早已沽清、套現近33.7億元的商湯外，阿里坐言起行進行「斷捨離」。在11月初起，4沽快狗打車，令持股比例由11.97%降至8.89%。另外，集團亦以平均作價55.3元，沽出5000萬股小鵬，套現近27.7億元，掀起掟貨狂潮。

當中，三家被阿里減持的公司，最大的共通點，便是經營現金流呈負數。小鵬更錄得82.32億人幣現金流出，為阿里所持股份中「失血」最多的一家。經營現金流常用來反映公司日常營運花銷情況，呈現負數往往是公司入不敷支的警號。若以此為憑據，翻查阿里現時仍持有的21隻港股投資組合中，錄39.11億人幣流出的嗶哩嗶哩（9626），以及錄18.23億人幣流出的洪九果品（6689），恐成下一個被盯上的目標。

投資板塊以科網零售居多 與公司業務互相助益

而再細看阿里投資王國，就持股價值而言，撇除阿里系一眾自家產業，其在中通快遞（2057）最為「重倉」，相關股份價值約117.5億元，其次為高鑫零售（6808），股份價值亦達96.9億元，緊隨其後的則為微博（9898），價值為55.3億元。

事實上，阿里「重注」上述股份亦不無道理，皆因相關企業經營活動現金流不俗，有望「爭氣」，反饋投資回報。另外，在投資板塊而言，阿里持股均以科網、零售、速遞物流居多，與其旗下阿里雲、淘天、菜鳥等業務互相助益。

美股投資偏好內地企業

而阿里美股的投資版圖，綜合上季度美國證監會（SEC）13F所披露的報告，集團共持有12家公司股份。由於其中有5家股份與港股互通重叠，故僅7家列入美股範疇，而阿里尤偏好在美上市的內地企業。惟相關企業中，只有陌陌（美：MOMO）與怪獸充電（美：EM）兩家企業，錄得正現金流。翻查數據，阿里於兩股投資相對較大，持股價值分別達5600萬美元（折合約4.3億港元）及2200萬美元（折合約1.7億港元）。惟阿里所持有的其他5家公司，現金流均不理想。

值得一提的是，其中現金流最不樂觀的內地物流企業「百世」（美：BEST），在去年底曾傳尋求私有化，其時間恰選在阿里旗下菜鳥，向港交所遞交招股書之時。當中，私有化提案中，有傳阿里、菜鳥均有現身買方團，不過有內媒消息否認阿里或菜鳥會接盤。

阿里目前仍主要投資的美股公司。（以持股價值降序排列，不包括在中港也上市的公司）

A股組合「左手換右手」 由新公司杭州瀚月承繼

至於阿里在A股投資組合中，則只算得上「左手換右手」，換而未退。在12月初，旗下阿里網絡「一拆四」，由分拆出來的杭州瀚月，接手原本旗下7間公司的股權，故只算集團「變化陣型」，未有退出持股。另外，大摩報告中曾羅列阿里在A股持股的主要公司，其持股價值最高的股份「分眾傳媒」（深：002027），原持有的6.13%股份，在今年初亦全由新設的公司杭州瀚月承繼。

淘天換帥，戴珊前往協助資管公司，蔡崇信發信評「唯一不變的是變化」。（資料圖片）

一改低調作風提振信心 或與蔡崇信金融背景有關

事實上，在蔡崇信接棒主席後，其過往稅務律師、基金投資經理等金融投資經驗，或令阿里在投資市場上有更多操作。蔡崇信早前更高調宣佈，將成立資產管理公司，由原淘天首席執行官戴珊協助管理，而CEO吳泳銘亦統一隊形，稱會明確戰略重心和優先級選擇，圍繞主業進行「堅決的取捨」。

集團最近更一改低調作風，揭露去年全年花費約741億元回購，力壓全年回購額494億的主要競爭對手騰訊（0700），而公司更揚言，截至2025年首季，仍有913億元的回購額度。阿里一反常態，動作頻頻，或正是希望在績後股價萎靡之時，有提振信心之用。