吉利汽車(0175)雖為傳統汽車股　仍受惠低估值的利好因素｜彭偉新

吉利汽車 (0175) 主要從事生產及銷售傳統汽車及新能源汽車的內地民企，集團主要研發、製造及銷售汽車，包括轎車、SUV、新能源和電氣化汽車等，汽車類型包括家用型、旅行型及運動型。該公司的新能源和電氣化汽車包括電動汽車、純電動汽車、混合動力汽車、輕度混合動力汽車及插電式混合動力汽車。另外，集團亦有生產及銷售汽車零部件及相關汽車部件。



吉利汽車昨日以 9.29 港元收市，全日上升 0.46 港元或 5.21%。集團過去5年的平均Beta值為 1.24，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 11.64 港元，而最低位則曾見 7.24港元，股價於過去52周累計下跌 12.57%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 44.88%，以現價 9.29 港元計，吉利汽車的股價較 50 天線高出 13.29%，另外，現價亦較 200 天線高出 2.68%。

內地兩會期間，國務院提出了多個有關刺激經濟的政策，當中更不乏汽車行業的刺激方案，尤其是會繼續刺激內地的汽車二手市場，以推動內地整體居民對新車的需求，由於吉利汽車亦有其電動車品牌，相信會受惠於行業的增長。市場對集團2024財年的盈利預測會有47.3%的增長，令到集團的 5 年年複合盈利會由之前倒退 22.67%，改善至增長 6.54%。以現價計，相等於歷史市盈率約 16.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.9 倍，較歷史市盈率為低。

吉利汽車(#00175)於去年10月27日至今年3月20日期間的資金流狀況（圖1）

吉利汽車的機構投資者持股比率為14.73%，並於2023年10月27日至2024年3月20日期間的股價共錄得3.81%的升幅，期間共錄得6.74 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的8.65 億港元，而散戶則佔當中的-1.91 億港元。在整個時內，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.77%；而最低則跌至 -6.67%，而到3月20日當日則為6.72%，資金動力正逐步回升中，有助推動股價繼續反彈，尤其是近日的坐貨比率走勢開始回升，正好反映出資金流入吉利的動力正在改善中，股價有望作進一步的反彈。

股價於去年7月底時在升破250天線阻力見頂後，便持續作出回調(見圖2)，最反覆跌至今年2月初見底，由於當時的股價仍然為一底低於一底，不過同期的RSI9已經先行出現了一底高於一底，走勢出已出現RSI牛背馳的見底走勢，股價在反彈下，很有可能會按整個跌浪總跌幅的61.8%作出反彈，股價上個交易日已先行收高於整個前跌浪總跌幅的38.2%，而且更升破了250天線阻力，以及9天RSI已向上升破了70水平，因此走勢會繼續向上，若果以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可上升至10港元，投資者可以在股價貼近250天線水平買入，上望10.00港元，至於股價若下跌並失守20天線的支持，則要先行沽出止蝕。

吉利汽車 (0175) 由去年7月見頂後回調已收復跌浪的38.2%。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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