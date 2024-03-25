定期存款｜大新4個月定存年息4.8厘　需為呢類新客兼前往指定分行

美國聯儲局維持息口不變，並稱將對通脹更有信心時才開始減息， 刺激1個月拆息連續1六日上升，並創近兩個月新高。定期存款／定存息方面，繼續有個別銀行上調利息爭存款。為準備半年結資金，銀行近期大力推廣4個月特別存期，當中大新銀行推出4.8厘優惠，起存額為10萬元，以上限50萬元計算，4個月即可穩袋8,000元。惟需前往指定分行，以及VIP客戶才獲相關定期存款利率。



大新銀行推出4.8厘優惠，起存額為10萬元，以上限50萬元計算，4個月即可穩袋8000元。（資料圖片 / 黃永俊攝）

屬於特選分行優惠4個月存50萬元穩袋8000元

大新銀行推出特選分行優惠，全新客戶於大新銀行之指定分行，即金鐘海富中心分行、太古城分行、美孚新邨分行或大圍分行，成功開立VIP i-Account綜合理財戶口，即可享有優惠。

另外，匯立銀行（WeLab Bank）則推7個月存期吸客，10元起存由4.1厘加至4.2厘，另設20萬元起存4.3厘，50萬元更有4.4厘，新舊資金皆可。

WeLab推7個月存期高達4.4厘

拆息方面，港元拆息今日（25日）普遍向上。當中與樓按相關的1個月拆息連升6日，升8.98點子至4.8347厘。隔夜拆息也升30.07點子至4.91357厘。臨近復活節假期， 1星期拆息升45.31點子至5.30536厘，2星期稱拆息升15.23點子至4.95375厘，均創去年12月以來新高。

中長線拆息方面，3個月拆息跌0.43點子至4.7303厘，6個月拆息跌0.05點子至4.75482厘，12個月拆息升1.78點子至4.88315厘。