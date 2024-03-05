滙豐減3個月及6個月定期存款息　渣打為四大行中最高息

美國首季減息無望，加上農曆新年已過，不少銀行進一步下調定存息，當中龍頭大行滙豐今日下調中短期定存息，為今年來第四次，3個月及6個月港元定存息，分別下調0.2厘至3.6厘及3.5厘，僅稍高於中銀香港。渣打仍維持3個月及6個月定存息3.8厘及3.7厘，均成為四大行中最高。



滙豐的高端理財客戶定存息，3個月及6個月分別由3.8厘及3.7厘，下調至3.6厘及3.5厘，而一般客戶更減至3.3厘及3.2厘。該次為滙豐3月以來首次出手下調定存息。

滙豐今日下調中短期定存息，為今年來第四次，3個月及6個月港元定存息，分別下調0.2厘至3.6厘及3.5厘，僅稍高於中銀香港，渣打成大行中最高。（資料圖片）

工銀亞洲3個月定存息6厘

目前3個月定存息仍以工銀亞洲指出的6厘息為全港最高，該優惠屬於手機銀行個人新客戶優惠，只要透過手機銀行開立「e定存」，首10萬元即可享有該優惠。該行並有推分行新客戶新資金優惠，3個月定存息也有4.7厘，起存額為10萬元，上限為80萬元。

6個月定存方面，以虛擬銀行WeLab Bank及華僑銀行的4.5厘為最高，但前者起存額低至10元，後者門欄較高，需為宏富理財新客戶，以全新資金100萬元，開立6個月定存，可享現金獎賞1,250元，相等於額外優惠年利率0.25厘，連計6個月息4.25厘，便合共4.5厘（0.25厘+4.25厘）。