渣打恒生減中短期定期存款息　有虛擬銀行反推七日年息20厘優惠

農曆新年過後，不少銀行進一步下調定存息，龍頭大行滙豐上周下調中短期定存息後，渣打及恒生本周也跟隨，當中恒生3個月及6個月港元定存息，分別減至3.6厘及3.5厘，與母行滙豐看齊。於此同時，美國聯儲局主席鮑威爾強調不急於減息，市場預期3月減息無望，繼續有中小行推出高息定存優惠，當中虛擬銀行ZA Bank推7天20厘快閃息，屬於迎新優惠，以存款上限10萬元計，一周即可穩袋384元。



虛擬銀行ZA Bank推7天20厘快閃息，屬於迎新優惠，以存款上限10萬元計，一周即可穩袋384元。。（ZA Facebook）

一周即可穩袋384元

ZA Bank推7天20厘快閃息，即日起至3月31日，憑邀請碼「ZA2024」成功開立ZA Bank帳戶，可獲得一張19.9厘七天港元定期存款加息券，連同基本年利率可享20厘高息，門檻1元。該行另有1個月20厘年息，早於1月2日推，存戶的港元活期總餘額達100萬元合資格新資金，並維持58天，可獲1張19.9厘加息券，連同基本年利率0.1厘共20厘，優惠至3月底。

恒生銀行將3個月及6個月定存息，由3.7厘及3.6厘，分別下調0.1厘，至3.6厘及3.5厘，此次為該行今年內第6次減息，也為大行中減息最頻密的銀行。渣打則分別由3.8厘及3.7厘，下調至3.6厘及3.65厘。至此，3個月定存息，三大行包括滙豐、恒生及渣打統一為3.6厘，而中銀3.5厘為大行中最低。6個月定存息，目前以渣打為最高。