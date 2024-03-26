中國電信(0728)資金重臨　有助推動股價再試頂部｜彭偉新

中國電信(728.HK)將會在3月26日公佈2023年的全年業績，不過，按中國會計準則計算，去年全年營業總收入為5,078億元人民幣，按年上升6.9%，另外，歸屬股東淨利潤為304.46億元人民幣，按年增長10.3%，每股收益為33分人民幣，集團公佈會積極兌現A股上市後三年內，每年會以派息佔股東應佔利潤的70%以上的承諾，即代表集團未來的股息率會有望維持在6厘至7厘水平，對於打算以收息作為主要投資回報的長線投資來說，相信會是個佳訊。



中國電信於上個交易日以 4.09 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.73%。集團過去5年的平均Beta值為 0.59，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.58 港元，而最低位則曾見 3.32港元，股價於過去52周累計上升 1.5%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 30.09%，以現價 4.09 港元計，中國電信的股價較 50 天線高出 2.21%，另外，現價亦較 200 天線高出 7.7%，暫時股價未有過高的水平。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.19倍，而市賬率則為 0.78 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.67 倍，企業價值對收入為 1.04 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 12.7 倍。

市場現時共有16位分析師仍然有對中國電信的估值作出調研及覆蓋，其目標價的中位值為5.33港元，仍然較現價有超過三成的潛在上升空間。若利用現有的15個投資模型作為計算中國電信的合理值為5.40港元，同樣，集團現價的潛在上升空間亦有三成以上，因此，相信股價在中線而言進一步上竹升的機會仍然較大。

中國電信（0728）。

中國電信(728.HK)的機構投資者持股比率為13.99%，並於2023年10月31日至2024年3月22日期間的股價共錄得22.02%的升幅，期間，共錄得13.73 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的13.86 億港元，而散戶則佔當中的-0.12 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.51%；而最低則跌至-10.18%，而到3月22日當日則為1.36%，資金流動力已在轉強中。

股價自去年3月至5月三度升抵4.50港元後見頂，便持續回落並最低曾跌至去年11月時低位3.32港元後才能見底回升，股價由低位反彈，已收復了各主要的移動平均線阻力外，更已收復過整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，可能近日股價再度回落並一度跌返3.86港元水平後，再度反彈，股價若能成功升上4.10港元，有望見股價再向上試去年3月至5月的高位，投資者可以在4.10港元買入，上望4.50港元，至於股價一旦失守近期低位3.86港元便要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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