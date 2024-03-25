第一拖拉機(0038)回調至主要支持水平後　或會轉勢向好｜彭偉新

第一拖拉機股份上個交易日以 6.20 港元收市，全日下跌 0.22 港元，跌幅為 3.43%。集團過去5年的平均Beta值為 1.12，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 7.77 港元，而最低位則曾見 3.42港元，股價於過去52周累計上升 58.91%，股價表現跑贏標普500指數 26.91%，以現價 6.2 港元計，第一拖拉機股份的股價較 50 天線高出 4.92%，另外，現價亦較 200 天線高出 37.29%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.8 倍，另外，毛利率為15.6%，而市賬率只有 0.98 倍整體估值不算太高，反而在過去3年管理層連續三次提高股息，由股息率更高於市場同行平均值，加上第一拖拉機的現金水平遠超過手頭需求支付的短債，因此整體的營運風險非常有限。現時市場利用財務模型計出第一拖拉機的合理價格為7.70港元，以現價值計，仍然有超過23%的上升空間。

第一拖拉機 (0038) 股價返回38.2%回調目標有利回穩。（圖1）

第一拖拉機股價自去年6月及8月兩次跌至3.50港元水平後開始回穩(見圖1)，並在8月底成功收復100天線後，便持續作出反彈並形成了上升走勢，股價反覆升上3月份高位見7.77港元。其後股價由高位回落，更分別向下跌穿10天線及20天線支持，股價於上周五更曾跌近50天線，低立見過6.10港元水平，剛好回調至相等於整個自去年6月開始形成的升浪總升幅38.2%回調目標。只要股價未有作出進一步的破位，加上股價回調至上周五已非常貼近50天線，或會有利股價短期結束回調。

第一拖拉機股份的機構投資者持股比率為5.08% (見圖2)，並於去年10月27日至今年3月20日期間的股價共錄得60.9%的升幅，走勢跑贏恒指及國指期間合共錄得1.38 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.3 億港元，而散戶則佔當中的0.08 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上35.09%；而最低則跌至-14.3%，而到3月20日當日則為回升上 -4.16%。

第一拖拉機股份(0038)於去年10月27日至今年3月20日期間資金流狀況。（圖2）

股價在今次上升期間，股價在持續形成一頂高於一頂走勢下，9天RSI亦形成一頂高於一頂，而且上周五的回落期間，9天RSI亦未有失守30水平，因此，股價或會有機會出現逐步見底的走勢，只要股價能成功企穩6.10港元以上，股價反而有望見底回升。投資者可以在6.20港元水平買入，上望之前阻力位7.45港元。至於股價向下跌穿50天線5.9港元的話，投資者亦宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。