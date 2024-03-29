01消息﹕杜拜王子香港家辦擬延至5月底開幕　發聲明感謝港府協助

杜拜酋長穆罕默德的侄兒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）（阿里王子）原先周四（28日）舉行香港開設家族辦公室發布會，涉及資金達5億美元（約39億港元），但日前由於阿里王子「有急事」要返國處理而未能成事，引發市場關注。



阿里王子的家族辦公室今日（29日）再發佈聲明，稱由於迪拜有一些緊急事務需要王子處理，家族辦公室需推遲在香港開幕，對此深感遺憾。不過，最新已決定於2024年5月下旬開幕。

據《香港01》收到的聲明並稱，阿里王子專注於阿聯酋與亞洲之間的永續商業關係，旨在與商業和社會事業中的所有利益相關者建立牢固而持久的關係。他的社會責任主要是將業務帶到杜拜和全球市場。

聲明又稱，阿里王子是一位富有遠見的領導者和文化藝術愛國者，他富有同情心的天性和對提升他人的承諾，使他發起了許多商業和慈善活動，專注於教育、技術和創新、醫療保健、基礎設施、房地產和發展、旅遊業和社區發展。他積極與國際組織合作應對全球挑戰，例如扶貧和環境永續性。近日，他被任命為名譽香港恆生大學永續發展領導教授。他的鼓舞人心的領導力是有抱負的領導者的指路明燈，敦促他們擁抱自己的想法傳承傳統，同時追求進步包容的道路。

圖為「裕澤香江」高峰論壇上「慈善及財富傳承」主題討論環節的主持人和演講嘉賓（左起）︰滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧、東潤公益基金會創始人及理事長孔東梅、香港賽馬會公益慈善研究院總監梁卓偉博士、杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum殿下、和比爾及梅琳達 ·

阿里王子認為，在香港開設家族辦公室，只是開始他的全球公共服務。他對香港政府，包括但不限於財庫局、投資推廣署協助他在香港設立家族辦公室，深表感謝。阿里王子熱切期望與他所訪問的每個國家的利益相關者建立信任，激發團結並做出有影響力的努力來改變人類的生活。