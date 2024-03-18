杜拜統治者姪來港設5億美元家族辦公室　尋找人工智能投資機會

杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的侄子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）將在香港開設一家管理高達5億美元的家族辦公室。



據彭博社星期一（3月18日）報道，阿里是首批響應該香港吸引外資計劃的知名國際投資者之一。

該公司行政總裁Eleanor Mak在接受彭博電視採訪時說，這個家庭辦公室將管理高達5億美元的資金，正在亞洲尋找人工智能、建築、電動汽車、旅遊和金融科技等領域的機會。

她說，香港是家族辦公室在海外的第一個據點，已開始與潛在目標公司進行談判。

阿里受訪時說，香港在很多方面都非常先進，在投資機會和業務拓展方面可以提供很多機遇，有長期增長的潛力。

圖為2023年11月15日，阿聯酋杜拜，工人在清理杜拜購物中心外的淡水池。（Getty）

德勤（Deloitte）進行的一項市場研究估計，香港有2700多個家族辦公室。香港特首李家超曾在2022年設定目標，在2025年底前，要吸引不少於200個資產達2.4億港元（約4100萬新元）的家族辦公室在香港開設營業部或擴大業務。

李家超去年2月率領特區代表團前往沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國訪問，以加強貿易、投資、文化等領域的聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

