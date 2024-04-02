珍酒李渡(6979)為港股白酒第一股　投資者不可錯過｜彭偉新

珍酒李渡上周公佈2023年全年業績，整體業績表現較市場所預期為佳，尤其是收入方面按年上升20.1%，由2022年的58.55億元人民幣上升至70.3億元人民幣；而集團毛利則由2022年的32.38億元人民幣上升至40.79億元人民幣，升幅達到26.0%。毛利上升，除了因為整體銷售向好外，更重要的是集團在產品組合作出優化，因此，毛利率得到2.7個百份點的提升，並由2022年的55.3%上升至58%。另外，在集團的努力下，集團全年的淨利潤更獲得大幅上升35.5%，達到16.22億元人民幣，淨利潤率為23.1%。



集團於過去一年除了成功地優化中端價位白酒產品外，在產能方面，集團投入了資源以提升白酒基酒的產能，以進一步提高優質基酒的儲存能力，以迎合市場對中端白酒的需求。由於成功應對高端醬酒序列由勻速增長走向高質量增長的轉換升級，並充份捉到內地白酒市場高端化整合的趨勢，可以為集團帶來更大的市場機遇，尤其是集團現時所推行是是「兩高兩中」戰略，包括保證產品高品質、優質基酒高庫存的同時，並立足中高價位，以及保持中高增速，所以預期集團未來的盈利能力將會有進一步的提升，帶動股價可以有更大的估值倍數。

珍酒李渡(#06979)於去年11月2日至今年3月27日期間的資金流狀況。（圖1）

珍酒李渡的機構投資者持股比率為15.31%，並於去年11月2日至今年3月27日期間的股價共錄得8.38%的跌幅，不過期間不單未有錄得資金流出，反而共錄得3.59 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.13 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的1.46 億港元，反映投資者未有因為股價下跌而看淡，更在股價回落期間在市場上主動買入股份持續坐貨。在同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.34%；而最低則跌至 -5.85%，但到3月26日當日大戶的坐貨比率已回升上14.52%，更反映出大戶投資者對珍酒的股價信心持續回升中。

珍酒李渡股價於去年9月12日及10月13日兩度升上13.10港元水平後見頂，雖然股價其後曾明顯回落，更曾失守各主要的移動平均線支持，低立見過今年2月時7.28港元(見圖2)，而且股價更由低位迅速作出反彈，成功收復主要的移動平均線阻力外，亦於近兩周已反彈至整個跌浪總跌幅鴫61.8%的反彈目標，因此，只要股價再稍為上升，便可以確認整個走勢出現突破。投資者可以等股價返回20天線見10.28港元，又或者收市價向上升破11.30港元的阻力，時可以買入，並向上望13.00港元水平，至於股價一旦失守9.70港元則要先行沽止蝕。

珍酒李渡 (6979) 股價底部回升局面明顯可上望跌浪起步位。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。