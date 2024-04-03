濱海投資(2886)料銷氣價量齊升　估值極具吸引力｜彭偉新

濱海投資上周公布2023年全年業績，收入按年上升5%至64億港元，而毛利亦按年上升3%至7.49億港元，股東應佔溢利由2022年的3.26億回落至只有2.57億港元，主要是受到美元融資成本上漲所拖累，但在內地去年整體經濟仍然處於下行階段，仍然能達到收入及毛利雙雙上升實不容易。雖然受到每股基本盈利下跌所拖累，但全年派息比率仍然維持在40%。集團整體經營狀況仍然偏強，但市場只表面看去年盈利情況，未有分析其潛力，因此股價在上周曾一度下跌，而這情況在強如長實(1113)這類企業身上亦發生，因此，經過股價下跌後，以現價計算的股息率仍然有6.4厘水平，相信可以繼續成為吸引投資者的賣點之一。



市場已預期美國最早在今年6月減息，相信對集團現時的美元融資成本有所降低，不過集團為了要令到未來的融資成本降低及穩定下來，已完成了幾項較有效的融資管理手段，包括把外債佔比透過合理安排，下調2.3%，並完成了24年的銀團貸款融資協議，其利率亦比上次銀團貸款下降。另外，在人民幣債務上亦優化了整體結構，包括提高人民幣债务中長期借款佔比至92%，另外更有效地控制綜合融資成本，超過7成新增貸款利率會低於4%，相信可以降低未來融資成本對集團應佔溢利的影響。而且濱海投資銷氣量增長9.4%至超過22億立方，全年毛差回升9分人民幣，幅度亦較同業出色，以集團開拓用戶情況， 2024年有機會銷氣價量齊升下，業績前景值得期待。

濱海投資(#02886)於去年11月3日至今年3月28日期間的資金流狀況。（圖1）

濱海投資 (2886.HK) 於2024年3月28日以 1.19 港元收市，全日下跌 0.03 港元，跌幅為 2.46%。集團過去5年的平均Beta值為 0.43，主要是行業特性令到系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.8 港元，而最低位則曾見 1.17港元，以現價 1.19 港元計，濱海投資的股價較 50 天線低 9.3%，另外，現價亦較 200 天線低 25.04%，股價有望在短期見底後先行作出反彈。另外，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.3 倍，而市賬率則為 0.79 倍，估值上均低於行的新奧能源(2688)、昆侖能源(0135)及中國燃氣(0384)。

濱海投資股價於去年11月3日至今年3月28日期間，共錄得23.72%跌幅，不過在該期間不單未有錄得資金流走，反而共錄得0.68 億港元資金流入，當中大戶佔其中的0.62 億港元，而散戶則佔當中0.06 億港元。另外，大戶投資者坐貨比率最高曾升上55.24%，其後最低跌至 -30.26%，而到3月28日當日則為2.04%，反映出資金流動力有望作進一步的提升，對股價有利好的作用。

至於股價於去年5月升上1.80港元見頂後走勢轉為反覆，並在7月及9月再兩次升抵1.70港元水平無法突破後(見圖2)，便開始走勢持續下行，最低於上周跌至1.17港元後開始見支持，而9天RSI未有失守30，只要股價一旦作出反彈，預期股價可以先行以整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，上望1.40港元，若果到時更能成功突破，可以再以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望1.53港元。投資者可以在現水平買入，若股價向下跌穿1.10港元則要先行沽出止蝕。

濱海投資 (2886) 股價技術走勢圖。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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