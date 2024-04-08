福萊特玻璃(6865)錄得較強資金流入　正候突破｜彭偉新

福萊特玻璃 (6865) 主要從事玻璃類產品研發、生產和銷售業務，集團主要產品包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃以及家居玻璃等。此外，集團亦有從事玻璃用石英礦的開采和銷售和工程總承包（EPC），以及光伏電站工程建設業務，而各產品以國內及國外市場。集團剛公佈去年全年業績，營業額為215.23億元人民幣，同比上升39.2%，而毛利稍為下跌0.3個百份點至21.7%，而股東淨收入為27.59億元人民幣，按人上升30%，主要是去年下半年的整體股東淨收入增長較快，按年上升達到30%，而上半年則仍然按年下跌20.5%，反映集團去年下半年的表現較上半年更為強勁。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 16.3 倍，較追蹤市盈率稍高。福萊特玻璃過去一年的派息比率為 49.8%，相等於 3.30 厘的年股息率。福萊特玻璃於=今年4月5日以 20.55 港元收市，全日上升 0.25 港元或 1.23%。集團過去5年的平均Beta值為 1.11，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 27.75 港元，而最低位則曾見 10.7港元，股價於過去52周累計下跌 7.22%，股價表現跑贏恒指及國指，以現價 20.55 港元計，福萊特玻璃的股價較 50 天線高出 27.43%，另外，現價亦較 200 天線高出 19.69%，短期走勢仍然屬於偏強的表現。

福萊特玻璃(#06865)於去年11月8日至今年4月5日期間的資金流狀況。（圖1）

福萊特玻璃的機構投資者持股比率為76.92%，並於去年11月8日至今年4月5日期間的股價共錄得32.07%的升幅，期間，共錄得9.95 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.9 億港元，而散戶則佔當中的2.05 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上25.65%；而最低則跌至-8.53%，而到4月5日當日則為5.71%。

福萊特玻璃股價於去年6月底多日升抵27.40港元無法突破後，股價在7月14日失守50天線支持後，走勢持續下行並失守所有的移動平均線支持，股價在一底低於一底走勢下，於去年12月中跌至10.70港元後走勢轉為回穩，並逐步收復20天線及50天線阻力後，帶動20天線向上升破50天線，形成了黃金交叉並逐步上升，股偎於3月12日升上21.10港元後，多次無法向上突破該水平，主要是該水平正好是自去年6月底高位27.40港元跌至去年12月低位10.70港元的跌浪總跌幅，按黃金比率61.8%反彈的目標，因此，股價見阻力並不稀奇。

自去年9月底至今年4月5日期間的北水持股比率。（圖2）

不過，由於過去5個月福萊特玻璃共累積了9.95億港元的資金流，而且大戶投資者佔比明顯，反映投資者仍看好後市，投資者可以趁機會在20.00港元水平買入，等股價作出突破21.00港元後，股價可以直奔跌浪起步位置，上望27.00港元。至於股價一旦向下跌穿近日回調支持位18.40港元則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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