天津創業環保(1065)成功升破前跌浪總跌幅62%反彈目標｜彭偉新

天津創業環保主要業績包括從事水處理業務以及能源供冷和供熱業務，其中，集團的水處理業務包括天津水處理廠部、杭州水處理廠部、其他水處理廠部、再生水部、供冷和供熱部、自來水部、環保設備銷售部和所有其他部。另外，集團亦提供污水處理設施的設計、建造和運行以及污水處理設施項目服務的融資、建設和轉移。至於水循環業務包括開發、建造和經營再循環水項目，生產和銷售再循環水以及提供相關研發和技術諮詢服務。



集團去年全年營業額達到46.65億元人民幣，較前年上升3.2%，由於集團在成本控制上取得較佳成績，令到毛利由2022年的15.28億元人民幣上升至18.11億元人民幣，升幅達到18.5%，而且毛利率更由2022年的33.8%上升5個百份點至38.8%。雖然營業開支上升，但全年仍然能錄得8.65億元人民幣的股東淨收入，較2022年的7.51億元人民幣上升15.1%。而估值上，天津創業環保雖然在毛利率上並非最高，但仍然高於市場同行的平均值，而且2024財年的預測市盈率只有7.7倍，為行業中最低水平，因此，相信在估值上屬於偏低水平。

天津創業環保 (1065) 日線圖走勢轉強可上望3.38港元。（圖1）

天津創業環保上個交易日以 3.13 港元收市，全日上升 0.07 港元或 2.29%，走勢偏強。集團過去5年的平均Beta值為 0.28，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.31 港元，而最低位則曾見 2.52港元，股價於過去52周累計下跌 2.55%，股價表現跑贏恒生指指數及同期國企指數，以現價 3.13 港元計，天津創業環保股份的股價較 50 天線高出 12.27%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.1%，走勢未有過份偏離合理水平，預期升勢仍然能繼續。

天津創業環保股份(1065.HK)的機構投資者持股比率為7.4%，並於2023年11月2日至2024年4月8日期間的股價共錄得19.01%的升幅，期間，共錄得0.06 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.05 億港元，而散戶則佔當中的0 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上95.45%；而最低則跌至-32.44%，而到4月8日當日則為19.28%，反映整體資金流動力正在改善之中。

中央結算首10大持倉戶口佔比持續上升己升抵82.8%。（圖2）

股價自2022年11月升上3.38港元見頂後，其後在2023年2月至3月期間，曾兩次再升上3.38港元見頂後，股價其後持續下跌，更於去年10月跌至最低位見2.52港元，形成了一底低於一底走勢，不過，9天RSI未有跟隨，反而形成了一底高於一底的RSI牛背馳見底訊號。股價在經過持續反彈後，股價在上日以大陽燭向上升破了整個前跌浪總跌幅的61.8%目標水平(見圖1)，而且在中央結算戶口中，首10大持股戶口的比率持續上升，並於上周已升抵82.8%(見圖2)，反映北水持續看好天津創業環保的前景，因此，預期股價會有進一步上升的走勢，並可以完全收復所有的跌幅返回3.38港元。投資者可以在3.10港元買入，上望3.38港元，只要股價未有失守3.00港元可以繼續持有，而毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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