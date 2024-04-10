Tiktok母企｜傳字節跳動去年利潤增60%　或首贏騰訊?　公司急否認

撰文：鄭文玥
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Tiktok抖音母企字節跳動據報2023年利潤增長約60%，《彭博》消息指，這意味著公司營收及利潤首次超過勁敵騰訊（0700），在經濟低迷時期體現出韌性。

字節跳動最新透過官方賬戶回應稱，市傳有關公司利潤增長及數據傳言不實。

全年營收傳增至1200億美元

報道引述匿名人士消息指，字節跳動息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增至逾400億美元，高於2022年的約250億美元。營收也從800億美元增長至將近1,200億美元，折合約9,369億元。

雖然字節跳動的內部數據尚未經過獨立審計，但表明其成為2023年全球成長最快的科技巨頭之一。《彭博》報道稱，此種增長速度超過互聯網同行騰訊及阿里巴巴（9988）的成長步伐，在經濟低迷時期體現出韌性。

彭博消息指，字節跳動營收從800億美元增長至將近1,200億美元。（資料圖片）

字節跳動穩坐胡潤全球獨角獸榜首

昨日《胡潤2024年全球獨角獸榜》，羅列全球價值10億美元以上的非上市公司，字節跳動就以1.56萬億元人幣蟬聯榜首，折合約2,167億美元，力壓馬斯克旗下美國航天公司SpaceX，以及擁有ChatGPT美國人工智能公司OpenAI。

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