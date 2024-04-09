胡潤全球獨角獸榜　三公司首躋身十強　呢間內企力壓SpaceX居首位

胡潤研究院今日（9日）發佈《2024年全球獨角獸榜》，該榜單羅列全球成立於2000年之後，價值10億美元以上的非上市公司。Tiktok抖音母企字節跳動以1.56萬億元人幣（下同）蟬聯榜首。馬斯克旗下美國航天公司SpaceX排名第二。增長最勁的就為擁有ChatGPT美國人工智能公司OpenAI，由17位躍升至第3位。



就地區而言，全球獨角獸企業按年增7%至1,453間，平均每2日就會誕生一間獨角獸企業。美國以703間獨角獸領跑，增加37家，佔全球總數的48%；中國則憑藉340間位居第二，增加24家；而印度就排名第三，擁有67間，減少了1間。



字節跳動蟬聯榜首 4間內企僅前十

Tiktok抖音母企字節跳動憑藉其高達1.56萬億元人民幣的估值，繼續踞於榜首，排名前十的獨角獸中，中國企業佔4間，分別為字節跳動、螞蟻集團、Shein、微眾銀行。螞蟻集團和Shein均下跌一位至第4和第5位，微眾銀行就守在第10位。榜單指中國獨角獸主要來自人工智能、半導體及新能源行業。

不過值得留意的是，螞蟻集團與菜鳥網絡價值退步最明顯，儘管螞蟻集團仍入十強，但價值下降了2,800億元，而菜鳥網絡就下降了1,200億元。

Tiktok抖音母企字節跳動, 憑藉1.56萬億元人民幣身價, 繼續踞於榜首。（資料圖片）

OpenAI進步最大 三張新面孔闖入十強

擁有ChatGPT美國人工智能公司OpenAI表現亮眼，其還新發佈文生模型Sora，公司價值飆升4倍至7,100億元，躋身三甲。十強中擁有三張新面孔，即OpenAI、Canva及幣安。

具體而言，除卻上述所及中資企業，美國金融科技公司Stripe位列第6、美國大數據公司Databricks位列第7、澳洲軟件服務商Canva排第8、馬耳他區塊鏈公司幣安排第9。

OpenAI首次躋身榜單三甲。（資料圖片）

三藩市蟬聯全球獨角獸之都 大灣區共計70間

三藩市擁有190間獨角獸企業，保持「全球獨角獸之都」稱號，並且是全球增長最快的城市，增加了9間。紐約以133間位居第2，北京以78間位居第3。粵港澳大灣區共有70間獨角獸，比去年增加7間。

18間中國獨角獸上市 遠勝其他地區

過去一年，中國有18間獨角獸上市，遠超過美國的5間和世界其他地區的6間。其中就包括極兔速遞（1519）在港IPO和吉利汽車（0175）旗下電動車企Lotus（美：LOT）以SPAC在美上市。