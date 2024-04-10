《聯合早報》社論指新港競相引家族辦公室非零和遊戲　須注重質素

香港與新加坡被視為競爭對手，特別是在金融發展層面競爭更為劇烈。新加坡《聯合早報》以「新港之爭」為題的社論，指出引入「家族辦公室」經濟並非「零和遊戲」，但需注重辦公室質素。



文章指出新加坡與香港均著力以吸引家族辦公室，惟2個城市遊戲規則不同。香港為吸引世界各地的富裕家舖上紅地毯，可是新加坡在過去2年卻不斷收緊相關政策，兩度提高家族辦公室資產管理規模門檻，以及提高對當地員工及投資要求，確保新加坡經濟可以享受家族辦公室帶來的正面外溢效應。

文中提到，新加坡和香港在吸引家辦方面，都能提供獨特的價值主張，沒有說誰比誰更強。 香港有靠近大灣區的優勢，新加坡則強調政治和經濟穩定、法治健全透明。 在這場競爭中，雙方不一定是零和關係，而可相互借力、成為共同繁榮的合作夥伴，吸引富裕人士同時在香港和新加坡設立據點，充分享受兩地的優勢和優惠政策。

文章指新加坡對非法資金採零容忍態度

文中指出，「數量多不代表品質好。」「家辦市場拼的不只是數字，還有素質，新加坡不是只著重追求市場佔有率。」 強調新加坡在繼續吸引家辦的同時，對非法資金採取零容忍立場。