裕澤香江高峰論壇明開幕　李家超：爭取更多家族辦公室落戶香港

金融盛事周旗艦活動、第二屆「裕澤香江」高峰論壇明天（27日）舉行。行政長官李家超表示，今屆論壇匯聚全球家族辦公室約400多名具影響力的決策人和知名專業人士，規模遠超去年。



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李家超今日（26日）出席論壇晚宴，向來賓介紹香港各項優勢，說明香港是其家族辦公室落戶發展的最佳選址。例如，以安排亞洲的機構向國際發行債券來計算，香港連續7年位居世界第一；與區內其他城市相比，香港對家族辦公室的稅務優惠和安排以及最低資產門檻較低等，都令香港成為具吸引力的落戶地點。

他指出，這些優勢以及香港作為國際金融中心的實力，都歸功於香港獨特的「一國兩制」原則，確保香港能夠與中國內地和世界其他地區享有互聯互通。

李家超表示，政府正積極落實去年發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言，以締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室和資產擁有人的業務在港蓬勃發展。他期望出席者可在高峰論壇中認識到香港的獨特優勢，爭取更多家族辦公室落戶香港。