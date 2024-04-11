江蘇寧滬高速公路(0177)受經濟回升帶動　有望升抵9元｜彭偉新

江蘇寧滬高速公路於上個交易日以 8.14 港元收市，全日上升 0.27 港元或 3.43%，走勢較市場的升幅強勁，雖然集團在過去5年的平均Beta值為 0.53，系統性風險低於大市，不過，由於估值相對較低，在市場重新追捧公路股下，江蘇寧滬高速的股價升幅較大市強勁。股價在52周最高位曾見 8.63 港元，而最低位則曾見 6.57港元，股價於過去52周累計上升 3.83%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數。以現價 8.14 港元計，江蘇寧滬高速公路的股價較 50 天線只高出 2.76%，另外，現價亦較 200 天線高出 12.09%，反映出股價走勢雖然已跑贏其長線走勢，不過仍然未有過份偏高，走勢未有出現即時見頂的機會。



以現價計，江蘇寧滬高速公路的股價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.3 倍，市場給予集團2024財年的預測市盈率為11倍，稍為高於追蹤市盈率。江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為 53%，而集團今個財年已派發 0.47人民幣 元的追蹤年股息，相等於 5.97 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.5 元人民幣，相等於 6.35 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.46 厘為低，不過，若果股價再作出進一步的回調，令股息率升上6.8厘以上水平，恒況便會有明顯改善的機會。

江蘇寧滬高速公路(#00177)於去年11月13日至今年4月10日期間的資金流狀況。（圖1）

江蘇寧滬高速公路的機構投資者持股比率為42.58%(見圖1)，並於2023年11月13日至2024年4月10日期間的股價共錄得19.85%的升幅，期間，共錄得2.04 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.86 億港元，而散戶則佔當中的1.19 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.56%；而最低則跌至-9.1%，而到4月10日當日則為14.96%，走勢開始作出持續反彈。

江蘇寧滬高速公路自去年5月升上最高位8.63港元後開始回吐(見圖2)，並在向下跌穿50天線支持後，持續形成一浪低於一浪走勢，更於去年8月最低跌至6.57港元後，走勢才開始回穩，其後雖然仍然在低位徘徊，不過，未有進一步跌穿之前低位，並於去年8月至12月低維持窄幅徘徊，而在今年初成功升破250天線阻力後，向上突破了整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，並曾升上最高位見8.49港元後回落，一度跌返100天線支持，不過未有失守支持外，更繼續作出反彈，預期股價將會最終升返2022年初高位8.72港元。

江蘇寧滬高速公路日線圖完成後抽後有望向2022年初高位進發。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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