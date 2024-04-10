兗礦能源(1171)企穩100天線前　剛好是升浪38.2%回調目標｜彭偉新

兗礦能源主要業務包括煤炭業務及煤化工業務。集團是中國和澳大利亞主要的煤炭生產商、銷售商和貿易商之一，產品主要包括動力煤、噴吹煤、焦煤，主要適用於發電、冶金及化工等行業上。至於集團的煤化工業務主要分佈在中國的山東省、陝西省和內蒙古自治區，所生產的產品主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液體蠟等。集團2023年全年營業額為1,500億元人民幣，較之前一財年大幅減少33.3%，令到集團在2023年的全年毛利減少至只有609.2億元人民幣，而毛利率亦由之前一財年42.3%減少至40.6%，主要是受到經濟增長放緩所拖累。至於全年股東淨收入亦由2022財年的333.5億元人民幣大減至201.3億元人民幣，按年下跌近四成。



不過，由於內地新公佈的經濟數據，其中包括3月份工業生產指數繼續按年上升7.0%，較市場預期的5.3%及前值6.8%為高；另外，內地的3月份製造業PMI繼續處於擴張範圍，以及中國工業利潤年初2月達到10.2%的增幅，相信反映內地製造業已開始進入上升周期，有助帶動對煤炭的需求回升，並有助推動上調兗礦能源的整體估值。

兗礦能源於上個交易日以 16.96 港元收市，全日上升 0.32 港元或 1.92%，走勢跑贏恒指及國指。集團過去5年的平均Beta值為 0.39，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 20.3 港元，而最低位則曾見 10.54港元，股價於過去52周累計下跌 2.12%，但仍然較恒指同期表現為佳，以現價 16.96 港元計，兗礦能源的股價較 50 天線低 1.73%，不過，現價則較 200 天線高出 16.56%，走勢經過之前的回調後，似乎未有全面轉弱的狀況。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.1 倍，較追蹤市盈率為低。以去年全年派息1.30元人民幣計算，股息率達到9.6厘，屬於高息股系列，在市況仍然反覆下，將會成為吸引以收高息的投資者的青睞。

兗礦能源(#01171)於去年11月10日至今年4月9日期間的資金流狀況。（圖1）

兗礦能源(1171.HK)的機構投資者持股比率為20.22%，並於去年11月10日至今年4月9日期間的股價共錄得25.07%的升幅，期間，共錄得15.52 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的9.9 億港元，而散戶則佔當中的5.62 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.36%；而最低則跌至-6.83%，而到4月9日當日則為4.17%，資金流動力正在改善中。

兗礦能源股價於去年5月底跌至最低位見9.90港元後見底回升(見圖2)，並在持續形成一浪高於一浪的走勢下，股價升破所有的移動平均線阻力後，最高位升上20.30港元後逐步回落，更失守了20天線及50天線支持，剛好跌至100天線見15.98港元開始回穩，而該水平亦是自低位9.90港元升上20.30港元的升浪總升幅的38.2%回調目標，加上今次回調期間，9天RSI只輕微跌穿30水平即時回穩，因此，預期股價有機會在雙重的支持下完成調整。投資者可以在16.90港元水平買入，預期股價可以重返之前高位20.30港元，至於股價若失守上日低位15.98港元收市的話，反映回調仍要繼續，則要先行沽出止蝕。

兗礦能源 (1171) 日線圖只回調至38.2%的目標即回穩有助進一步反彈。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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