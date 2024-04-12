傳內地天然氣順價後　昆侖能源 (0135)收復整個跌浪61.8%｜彭偉新

上周有外電引述消息人士報道，指出國家發改委最近數個月與地方政府及主要天然氣分銷商洽商，要求在9月前取消固定家庭用戶天然氣價格上限，以應對俄羅斯入侵烏克蘭後進口液化天然氣成本飆升，導致分銷商利潤受壓的問題。由於過去一段頗長時間，燃氣管道公司在供氣予居民用戶上，即使氣價成本上升，亦未能把所有的成本上升轉嫁至居民用戶身上，令到燃氣公司在過去持續補貼居民用戶下，盈利長期受到擠壓，因此，若果該消息一旦落實，對內地燃氣公司將會帶來強勁的盈利改善空間。

昆侖能源 (135.HK) 於上個交易日以 7.39 港元收市，全日上升 0.09 港元或 1.23%，股價在連續多日回升後，。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.75 港元，而最低位則曾見 5.45港元，股價於過去52周累計上升 17.55%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 6.92%，以現價 7.39 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線高出 5.92%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.26%。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 16.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4.8%，另外，集團的5 年年複合盈利增長率，會由之前只有 4.66%，增加至未來的 12.49%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低，令到股價有望作進一步的上升。昆侖能源過去一年的派息比率為 43%，而集團上一個財年派發 0.2838元人民幣的追蹤年股息，相等於 3.89 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.3 元人民幣，相等於 4.18 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.13 厘為高。

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.01%，股價由去年11月14日至今年4月11日期間共錄得4.53%的升幅，而同期共錄得12.69 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的7.26 億港元，而散戶則佔當中的5.43 億港元，大戶投資者佔當中的57.2%。另外，大戶投資者在期內的坐貨比率最高曾升上21.56%，而最低則曾跌至-0.87%，其後已由低位逐步回升，更在4月11日當日已升返18.12%，反映大戶投資者非常看好昆侖能源的股價前景。

而投資者之中，北水投資者在昆侖能源的持股升幅亦較為明顯，內地投資者透過港股通持有昆侖能源的持股比率由去年9月底的4.02%逐步增加至4月10止的7.14%，持股比率增加了3.12個百份點，當中，更以滬市的港股通買入最多，以4月10日的數據計算，共佔有5.98%，反映內地投資者對於昆侖能源的前景非常看好。

昆侖能源之股價曾於2021年9月中升上最高位9.00港元後見頂，並在其後失守了20天線及50天線支持後，股價反覆向下，更形成了一浪低於一浪走勢，最低於2022年10月跌至4.61港元後，股價在重返20天線及50天線後，逐步走出下跌走勢並形成了反彈局面，不過，除了去年5月升抵7.74港元水平時，成功升破整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標位7.35港元外，其後在2023年11月至今年3月中為止，股價均只能升抵前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標約7.35港元，便作出回調，而股價在昨日成功升上7.39港元收市，似乎已成功作出突破，因此，只要股價在短期內未有再跌穿20天線約7.00港元，仍然可以繼續持有股份並期待股價可以收復所有的跌幅。投資者可以在7.35港元水平買入，上望9.00港元，至於股價一旦失守20天線，則要先行沽出止蝕。

圖1：昆侖能源(#00135)於去年11月14日至今年4月11日期間的資金流狀況

圖2：北水投資者在昆侖能源 (0135) 的持股比率持續上升

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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