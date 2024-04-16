中國銀行(3988)近日受北水追捧　持股急升近3.2個百份點｜彭偉新

近期市場在充斥不確定性下，資金再度轉向追捧息率較高的內銀股，尤其是內銀股由於一直都有較穩定的派息比率，而且在過去的經濟低迷期間，內銀股仍然能保持較高的股息率，因此，現時市場對內銀股仍維持有較高的投資價值。其中，以現有的分析師對幾隻內銀股的目標價來說，現價較目標價仍然有較大折讓的話，以中國銀行最高。市場現時共有17位分析師對中國銀行有覆蓋，其目標價的中位數為3.64港元，至於上一個交易日，中國銀行以 3.26 港元收市，全日下跌 0.01 港元，但跌幅仍然有限，只有 0.31%。以該收市價3.26港元計算，跟離目標價仍然有接近11.5%的潛在上升空間。



中國銀行過去5年的平均Beta值為 0.4，系統性風險低於大市，主要是內銀股的整體走勢之特性。52周高位曾見過 3.45 港元，而低位則曾見 2.6港元，過去52周股價累計上升 3.81%，以現價 3.26 港元計，中國銀行的股價較 50 天線高出 4.02%，亦較 200 天線高出 13%，反映短期股價走勢未有過急，有助股價可以作較持久的上升並暫時未有太大的回調壓力。

北水在中國銀行 (3988) 的持股比率急升上11.89%。（圖1）

以現價計，中國銀行的估值相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.4 倍，較追蹤市盈率為高。不過，現價的市賬率只有 0.35 倍，整體估值仍然不會過高。尤其是市場仍然相信中特股及中概股在未來幾年會有較突出的表現，特別是市場相信一旦執行市值管理會是中國銀行高管的考核之一的話，股價可以進一步反映其實質價值，令到股價對資產值的折該得以縮減，利好股價的未來表現。相信因為這個原因，北水投資者在最近一個多月持續增持中國銀行的H股，其持股比率中2月底的8.61%反覆上升至上周的11.89%(見圖1)，期間持股比率增加了3.28個百份點。

中國銀行的機構投資者持股比率為21.78%，並於去年11月16日至今年4月15日期間的股價共錄得13.99%的升幅，在同一期間，共錄得57.08 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的45.94 億港元，而散戶則佔當中的11.11 億港元，大戶的佔比達到80%，因此可以說在該段期間推動中國銀行上升的仍然以大戶為主。另外，在同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.71%，其後最低跌至 -9.47%後作出反彈，而到4月15日當日，大戶坐貨比率已返回9.51%，只差一點便可以重返10%以上，有望在稍後時間當資金繼續流向中國銀行，可以令到大戶的坐貨比率進一步升破10%，令到後市走勢更佳。

中國銀行(#03988)於去年11月16日至今年4月15日期間的資金流狀況。（圖2）

股價由去年8月份低位2.60港元逐步反彈後，股價於去年10月成功升破20天線及50天線後便持續上升，並形成了20天線升穿50天線的黃金交叉，股價期後持續上升，更形成了一浪高於一浪走勢，預期股價仍然能維持上升走勢，相信更有機會升上市場分析師所給予的目標價中位數。投資者可以在3.25港元水平買入中國銀行，並以3.65港元作為上升目標。暫時只要股價未有失守50天線的話，可以毋須進行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。