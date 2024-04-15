創科實業(0669)股價收復跌浪總跌幅38.2%　後上望135.6元｜彭偉新

創科實業是一家主要從事電動工具產品的企業，集團主要有兩大運營部份，其中電動工具分部從事電動工具、電動工具配件、戶外園藝工具及戶外園藝工具配件的銷售業務，該電動工具產品主要以MILWAUKEE、EMPIRE、AEG、RYOBI、HOMELITE、Imperial Blades、及STILETTO品牌或以原設計製造，向客戶提供相關產品。另外，地板護理及清潔分部則是從事地板護理產品及地板護理配件的銷售業務。其地板護理及清潔產品通過HOOVER、DIRT DEVIL、VAX及ORECK品牌或原設計製造向其商客戶出售。集團去年全年營業額為137.3億美元，增長3.6%，毛利及毛利率均按年稍為上升，分別為54.19億美元及39.5%。由於營業費用上升，令到集團的整體純利稍為回落至9.76美元，按年下跌9.4%。不過，隨著北美整體房地產市場維持較強的增長，相信集團2024年的整體盈利會有機會得到改善。



以現價計，相等於過去 12 個月的歷史市盈率約 26.5 倍，而市賬率則為 4.49 倍，另外，創科實業過去一年的派息比率為 46%，而集團上一個財年派發 1.93港元的全年股息，相等於1.74厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.96 港元，相等於 1.8 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.64 厘為高。不過該水平未能吸引大部份以收息為主的投資者，反而只吸引憧憬股價有進一步上升的投資者入市。創科實業於上個交易日以 110.8 港元收市，全日上升 0.6 港元或 0.54%。集團過去5年的平均Beta值為 1.49，系統性風險高於大市，正好合適部份希望買入股份後期望股價上升的投資者。52周最高位曾見 111.6 港元，而最低位則曾見 67.35港元，股價於過去52周累計上升 33.41%，股價表現跑贏恒生指數，現價 110.8 港元計，創科實業的股價較 50 天線高出 17.8%，另外，現價亦較 200 天線高出 31.07%，反映短期股價表現較其中長線走勢為強，預期該強勢有望作進一步的維持。

創科實業 (0669) 日線圖走勢現技術突破。（圖1）

創科實業的機構投資者持股比率為44.34%，股價於去年11月15日至今年4月12日期間的股價共錄得35.54%的升幅，表現較恒指為佳，期間共錄得25.51 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的22.83 億港元，而散戶則佔當中的2.67 億港元，大戶佔比達到89.5%。而大戶投資者的坐貨比率在該段期間最高曾升上11.7%，雖然其後最低曾跌至-0.8%，不過，在股價向好以及資重新流入下，4月12日當日已回升上10.98%，反映大戶資金流動力已經改善，有助股價進一步向上。

至於創科實業的技術走勢來說，股價自2021年8月後兩次升上175港元水平見頂後，股價持續回落並形成了一浪低於一浪走勢，股價最低跌至去年9月低位67.35港元見底後，走勢開始見回穩及逐步反彈，其後成功向上突破20天線及50天線後，走勢開始形成一浪高於一浪並在今年初升破100天線後股價進一步上移。上周股價終於成功收復整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，由於9天RSI亦成功重返30以上水平，相信股價可以作進一步上升，並以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，投資者可以先得股價返回109.50港元水平買入，上望135.50港元，至於股價一旦失守20天線的話，宜先行沽出止蝕。

創科實業 (00669) 於去年11月15日至今年4月12日期間的資金流狀況。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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