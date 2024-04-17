01消息｜港銀收緊按揭現金回贈　四大大行據報削減至零或接近零

美國通脹高於預期，市場預期聯儲局將延遲減息，意味息口將持續高企，本港銀行就按揭態度趨向審慎，市場消息稱，有大型銀行將按揭現金回贈削減至零。據悉該銀行為滙豐，而其他大行包括恒生及中銀香港，現金回贈也基本削減至零。而渣打也有削減回贈至接近零，中小型銀行暫以0.3%至1%為主。分析預計，市場趨勢將走向無現金回贈的時代。



資料由市場消息人士提供

有800萬以上貸款額情況或按個別來處理

市場消息人士向《香港01》透露，目前四大行已基本上將現金回贈減至零，或者接近零，包括較小銀碼貸款額及二手樓，而800萬以上貸款額情況就會個別來處理，不過目前𨍭按已經不再批出H plan及存款掛鉤戶口。

另外消息人士稱，一家大型銀行近日收緊現金回贈，除了按揭保險個案外，其餘一般新買賣按揭、轉按或加按申請將一律不提供現金回贈，相較上月0.5%回贈進一步削減。若果以500萬元貸款額計算，實際回贈金額由原本2.5萬元削減到零。據悉該銀行為龍頭行滙豐。

滙豐發言人表示，該行定期檢視樓宇按揭息率及優惠，並根據市場情況作出調整，而中銀則回應稱，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎市場情況、貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

市場消息稱，有大型銀行將按揭現金回贈削減至零，據悉該銀行為滙豐，而其他大行現金回贈也基本削減至零或接近零。（資料圖片）

星之谷莊錦輝：中小型銀行仍提供1%現金回贈

星之谷行政總裁莊錦輝就市傳大型銀行削減回贈表示，政府撤辣激活樓市成交，整體樓市氣氛正面，然而大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈減至零，估計有其他大型銀行相繼跟隨。至於部分中小型銀行取態較為積極，仍提供高達1%或以上回贈。

他認為，主要原因是本港經濟仍然疲弱，導致貸款需求減少，加上企業貸款壞帳率上升，因此銀行對商業貸款更為審慎。一般而言，商業貸款回報較高，但銀行需要維持整體貸款風險在低水平，所以當提供高風險的商業貸款時，同時需要提供相應金額的低風險按揭貸款作為對沖。然而面對商業貸款萎縮，銀行不再需要大量的低風險按揭貸款對沖。另外，市場對於今年減息預期進一步延後，資金成本仍然偏高，住宅按揭貸款邊際利潤微薄，因此影響到銀行對於按揭業務態度。

經絡曹德明料銀行下半年展開按揭業務競爭

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投雖有所回升，但樓價仍處於低位整固階段，加上現時一個月銀行同業拆息超過半年徘徊4厘以上水平，拆息持續處於高水平，超過現時一般新造按息4.125厘，而銀行未有調整最優惠利率(Ｐ)，使按揭業務資金成本一直高企。估計基於成本及邊際利潤，風險管理等因素考量，大型銀行回歸理性，以服務質素與市場競爭，料其他銀行或因應自身條件而改變其按揭業務策略。

他表示，大型銀行對按揭業務取態轉為審慎，而部份中小型銀行仍為爭取上半年的按揭業務，推出各項優惠吸引特定優質或大碼客戶，部份客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭，料銀行按揭業務競爭於下半年才會展現。

另外，現時樓價回調，近期新盤均以低價開盤，一﹑二手交投重拾活躍，配合政府撤辣及放寬按揭等措施，即使銀行削減回贈優惠，市民入市意慾亦不會有太大影響。而現時仍有部份中小型銀行仍為特定優質或大碼客戶提供現金回贈，建議客戶可貨比三家，選擇較多優惠的銀行承造按揭。

本港樓市在政府於2月底全面撤辣後，交投出現明顯反彈。（蘇煒然攝）

王美鳳料按保客戶獲回贈介乎貸款額之0.1%至0.65%

中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行進一步削減按揭現金回贈，相信是考慮到資金成本在年內較長時間持續偏高，遂削減按揭回贈降低成本負擔；調整至今大型銀行按揭已邁向零回贈水平，只對按保客戶保留提供一點回贈，介乎貸款額之0.1%至0.65%。由於大型銀行調整具指標性，相信亦將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈減低資金成本負擔。

她解釋，部份銀行對於按保客戶保留較高一點回贈率，反映部份銀行在樓按取態上更看重按保客戶，基於按保基本條件須為自住物業，且涉及保險費支出，故按保客戶多屬較長線用家為主，對銀行管理按揭收益及信貸風險更有利。

王美鳳表示，樓市撤辣後一二手交投量由極低位急彈，3月份一手交投急升約18倍，二手交投量亦超過2倍，同步推動按揭申請量在短時間內急增，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現按揭「塞車」情況，加上有別於撤辣前本地用家主導市場的情況，撤辣後客源擴闊至四方八面，銀行或需重新衡量評估個案及所需証明文件，亦有機會延長有關審批時間。現時銀行審批時間大致上已由2廷4星期延至1個月至1.5個月或以上不等，當中若屬按保個案所需審批時間一般較長。