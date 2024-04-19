中國交通建設(1800)股價確認見底　以跌浪62%作反彈目標｜彭偉新

中國交通建設主要從事基礎設施建設業務的內地企業，集團主要通過五個業務部門運營，包括基建建設部門、基建設計部門、疏浚工程部門、裝備製造部門及從事房地產開發及基金投資等業務的其他部門。集團的業務細分包括港口、道路、橋樑及鐵路等基建建設業務、諮詢及規劃服務、可行性研究、勘察設計和工程顧問服務等。中國交通建設上個交易日以 4.15 港元收市，全日無變動。集團過去5年的平均Beta值為 0.37，系統性風險低於大市。至於過去52周最高位曾見 5.52 港元，而最低位則曾見 3.16港元，期間累計下跌 20.04%，股價表現跑輸恒生指數。以現價 4.15 港元計，中國交通建設的股價較 50 天線高出 9.82%，另外，現價亦較 200 天線高出 10.76%，走勢未有過份偏高。



集團過去幾年仍然能維持之前的整體利潤狀況，過去三年總營業額的平均增幅為6.6%，而集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 2.59%，不過，預期未來 5 年的年複合盈利增長為 9.3%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 2.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.3 倍，較追蹤市盈率稍高，而現價的市賬率為 0.21 倍。從估值來說，現價仍然處於估值偏低的水平。相信可能是過去幾年的毛利率一直維持在低雙位增長，加上淨收入仍然維持較慢的增長，令到股價無法有更高的估值水平。

中國交通建設過去一年的派息比率為 20%，而過去5年的平均娑息心率一直維持在19.70%水平，而集團上一財年曾派發 0.293元人民幣的年股息，相等於 7.06 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.250 元人民幣，相等於 5.96 厘的預測股息率，不過，仍然較過去 5 年平均股息率 5.76 厘為高。另外，由於市場對中特股有較正面的看法，主要相信是集團的整體股價走勢，以及市值管理會成為管理層的職能考核之一，令到市場憧憬股價有望有較高的估值。

中國交通建設(1800)於去年11月21日至今年4月18日期間的資金流狀況。（圖1）

中國交通建設的機構投資者持股比率為4.14%，並於去年11月21日至今年4月18日期間的股價共錄得18.57%的升幅，期間，雖然共錄得-1.47 億港元的資金流走(見圖1)，當中大戶佔其中的-0.42 億港元，而散戶則佔當中的-1.05 億港元。但流走的資金總額已較之前減少了，期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.13%，最低則跌至-33.25%，而到4月18日當日，大戶坐貨率已升返5.8%水平，整體情況已有改善。

中國交通建設股價於去年5月升上最高位見5.52港元後便持續回落，並最低位跌至3.16港元才見底(見圖2)，股價隨著逐步反彈下，已收復了20天線外，更形成了一浪高於一浪走勢至上日已升返4.15港元，累計升幅已達到三成。不過，隨著股價升破4.08港元水平，股價已成功收復自去年5月高位5.52港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。由於資金重新返回股份中，加上市場相信估值會有上調機會，相信股價仍然可以繼續作出反彈，並會以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，投資者可以在4.10港元水平買入，上望4.63港元，至於股價一旦失守20天線約3.90港元，則要先行沽出止蝕。

中國交通建設 (1800) 日線已確認見底並進一止反彈。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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