中國電力(2380)股價完成回調　再闖61.8%反彈目標3.5元｜彭偉新

中國電力 (2380.HK) 於上個交易日以 3.21 港元收市，全日上升 0.07 港元或 2.23%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。集團52周最高位曾見 3.54 港元，而最低位則曾見 2.64港元，股價於過去52周累計上升 2.28%，股價稍為跑贏恒生指數，以現價 3.21 港元計，中國電力的股價較 50 天線高出 0.72%，另外，現價亦較 200 天線高出 7.25%，走勢未有作出過份的升幅，令到整個走勢未出現估值太高的情況。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 87.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 20%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 24.44%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長會降至只有 17.72%，反映高基數效應下，令到整體升幅回落。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.2 倍，而市賬率則為 0.67 倍，整體估值亦未見太高。中國電力過去一年的派息比率為 60%，而集團上一個財年已派發 0.132元人民幣的全年股息，相等於 4.5 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.150 元人民幣，相等於 4.63 厘的預測股息率，不過，仍然較過去5年平均股息率5.55 厘為低。

中國電力(#02380)於去年11月20日至今年4月17日期間的資金流狀況。（圖1）

中國電力的機構投資者持股比率為14.04%，並於去年11月20日至今年4月17日期間的股價共錄得8.45%的升幅，期間，共錄得7.51 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的6.06 億港元，而散戶則佔當中的1.45 億港元，大戶投資者的資金流佔比為80.7%。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.55%；而最低則跌至-13.06%，而到4月17日當日則為5.1%，反映大戶資金流有改善的情況，將會有助股價走勢的改善。

中國電力股價自去年1月6日升上3.98港元見頂後，股價其後持續回落，並形成了一浪低於一浪走勢，股價最低跌至去年6月份低位見2.64港元後，走勢開始回穩，並於8月再跌返低位2.67港元後開始逐步反彈(見圖2)，而且更於今年開始升破20天線及50天線阻力後，股價持續反彈至3.54港元，剛好回調了整個前跌浪總跌幅的61.8%後作出回調，一度失守50天線見3.03港元後重新反彈，股價已重返前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標以上。投資者可以在3.20港元水平買入，上望之前高位3.50港元。不過，一旦股價向下跌穿4月初低位3.03港元的話，則要先行沽代止蝕。

中國電力 (2380) 日線圖走勢維持上升形態。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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