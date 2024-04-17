中國有色礦業(1258)受惠商品價格上升　見北水積極部署｜彭偉新

中國有色礦業的主營業務為有色金屬加工業務，集團主要經營多個業務，包括陰極銅及氫氧化鈷的生產和銷售，以及氧化銅礦的勘探及開採，另外，集團亦有經營粗銅及陽極銅的冶煉，以及硫酸和二氧化硫等化工產品的生產。另外，集團亦有經營銅產品的委託加工業務，並以內地為集團的主要市場。集團2023年全日的營業額達到255.9億元人民幣，同比下降了11.9%，主要是受到經濟放緩所拖累，令到市場對集團的產品需求下降所拖累。不過，整體毛利總額達到62.28億元人民幣，按年上升11.8%，另外，毛利率亦由之前一年的19.7%升至24.3%，上升4.6個百份點。至於集團在2023年全的股東淨收入亦稍為上升8.3%，升抵19.7億元人民幣。



由於銅價在過一季度大幅上升，預期對集團2024財年的整體業績會帶來強勁的推動，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 29.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 5.3%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.3 倍，至於2023年的預測市盈率則會下降至只有8.4倍，較追蹤市盈率為低，主要是相信今個財年的盈利增長強勁所帶動。雖然集團過去4年的平均派息比率均約有39%，不過，整體股息率只有3.5厘水平，並不算是非常吸引的水平，反而在預期金價及銅價繼續上升帶動下，股價上升動力會更大，成為吸引投資者買入的原因。

中國有色礦業上個交易日以 6.54 港元收市，全日下跌 0.01 港元，跌幅為 0.15%。集團過去5年的平均Beta值為 1.16，系統性風險稍為高於大市。52周最高位曾見 7.17 港元，而最低位則曾見 3.5港元，股價於過去52周累計上升 49.2%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 6.54 港元計，中國有色礦業的股價較 50 天線高出 9.79%，另外，現價亦較 200 天線高出 31.22%，顯示股價的短期走勢明顯跑贏其中、長期表現，暫時股價上升的方向不變。

中國有色礦業(01258)於去年11月17日至今年4月16日期間資金流狀況。（圖1）

另外，中國有色礦業的機構投資者持股比率為7.49%，並於去年11月17日至今年4月16日期間的股價共錄得44.69%的升幅，同一期間，共錄得3.64 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.67 億港元，而散戶則佔當中的0.97 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.93%；而最低則跌至-8.68%，而到4月16日當日則為7.94%，反映整體大戶資金動力正在改善中，有助推動股價作進一止的上升。

至於股價上升似乎亦與北水投資者加碼買入中國有色礦業的股份有明顯的關係。在資金流入下，北水投資者在中國有限礦業的持股比率已由今年4月8日的9.48%增加至4月15日的11.78%，一周增加了2.3個百份比(見圖2)，進一步推動股價可以繼續看好。中國有色礦業的股價於2021年5月初升上5.41港元見頂後，便反覆回落，最低位曾跌至2021年11月底的2.58港元後逐步回升，股價於去年9月曾一度收復所有的跌幅，但未能順利作出突破，不過，在踏入2024年2月後，股價成功升破5.41港元的阻力外，更以整個前跌浪總跌幅的1.618倍作為反彈目標，更於今年2月及3月兩次升抵該目標7.17港元後回落。上日股價在跌返20天線未有進一步下跌，預期股價將會見底回升。投資者可以在6.50港元水平買入，上望7.20港元，至於股價一旦失守50天線，則要先行沽出止蝕。

北水投資者於過去一周大幅增持中國有色礦業 (1258)。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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