佐丹奴首季收入跌1.1%　海灣阿拉伯國家合作委員會增長逾17%

早前佐丹奴（0709）大股東周大福企業動議，最終罷免行政總裁劉國權，並委任執行董事Colin Melville Kennedy CURRIE獲委任為行政總裁。公司公布首季營運數據，期內收入9.61億元，按年跌1.1%。其中大中華區貢獻收入3.99億元，按年跌12.9%；東南亞及澳洲貢獻為3.95億元，按年增加41.1%。海灣阿拉伯國家合作委員會貢獻1.67億元，按年增加17.4%。



公司指出部分原因是在不穩定的商業環境下，公司於大中華區持續進行門市整合周期，此外大中華區異常寒冷的天氣亦令到銷售表現相對呆滯。

佐丹奴，首季同店銷售額7.41億元，按年微升0.7%；存貨結餘按年下降14%至4.91億港元。佐丹奴首季期末門市數目為1794間，按年少3.4%或63間。