周大福奪得佐丹奴管理權　「老臣子」劉國權遭罷免　新CEO入局

佐丹奴國際Giordano（0709）管理層爭奪戰，於今日（3日）股東特別大會（EGM）以投票定分曉，終以66.07%﹙約3.89億票﹚支持，33.93%﹙約1.99億票﹚反對的佔比，成功罷免執掌公司約30年的主席兼CEO劉國權；而委任Adidas亞太及大中華區前總經理Colin Currie為新CEO的計劃，也順理成章成功落地。



本地大孖沙鄭裕彤家族旗艦「周大福企業﹙周企﹚」旗下Sino Wealth International Limited 持有3.88億股或24.06%佐丹奴﹐為單一最大股東，其今年2月作出遞呈通知， 要求表決7項決議，除卻罷免劉國權外，還包括委任「純官」鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮為非執行董事，以及黃偉德為獨立非執行董事。上述七項決議案全獲通過，料3.89億票支持票，絕大部份來自周企持股。



佐丹奴董事會曾反對罷免 兩間投票顧問機構亦稱無理據

股東大會前，兩間投票顧問機構Glass Lewis、ISS均提出，周大福企業沒有罷免劉國權的理據，建議佐丹奴反對動議。

此前公告也指出，基於管治考慮，佐丹奴董事會建議股東投票反對罷免劉國權，及委任新CEO兩項議案，但是董事會8名成員中也有3人表示不同意，包括兩名非執行董事，即周企行政總裁曾安業，周企高級副總裁李志軒，此外還有一名獨立非執行董事畢滌凡。

據ISS披露，目前鄭氏家族持股24%，其次為獨立股評人David Webb持4.9%；Vanguard及劉國權則持股2.5%及1.7%。而CCASS持倉數據中，最大持倉券商為周大福珠寶，手持28.4%或4.58億股；其次為鎧盛證劵，持倉18.7%；第三位為匯豐，持倉11.7%。

周大福控股2022年曾提私有化失敗。（資料圖片）

周大福2022年曾提私有化失敗

大股東周大福並非首次出手，鄭氏家族於2012年正式入主佐丹奴，2022年其曾提出以每股1.88元收購要約，但最終未能達致50%以上表決權條件，私有化失敗告吹，劉國權當時表示無意接受收購要約沽股。

疑因純利插水逼換帥 去年重錄得漲28.7%

大股東要求罷免劉國權，有消息指主要有4個原因：首先，佐丹奴在過去十多年來整體業績持續下滑，如2020年純利就錄得1.12億虧損，不過最近年度業績就顯示，佐丹奴去年錄得純利3.45億元，按年增28.7%；全年派息30.5仙，股息率有14厘左右。

其次，市場認為大量電商興起打擊本地零售市道，另外新提名的CEO具海外經驗，獲可添新力。最後有消息認為，劉國權年屆70歲或體力不支，他1987年加入公司，在1994年擔任主席及行政總裁至今，不過他此前業績會中提及此事，回應就較為佛系，稱「明嘅人就會明」。