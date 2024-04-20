對沖基金橋水內地基金首季跑贏同業　回報6.4%　季內增持股債

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）旗下中國境內基金今年首季回報6.4%。《彭博》引用橋水予官戶函件指出，其混合資產組合增強型全天候（All Weather Plus strategy）策略貢獻3.8%回報，其主動管理團隊貢獻2.1%回報。



該對沖基金表示，中國低於預期的通脹和勝於預期的利息下調，都有利其債券持倉表現，經濟周期性復甦就有利季度末股票表現。其全天候組合中，債券和商品首季回報分別為2.4%和1.4%，而股票回報為0.1%，但未有提供當中詳情。

管理規模達50億元人民幣

據數據提供商深圳市排排網顯示，橋水中國境內基金未計費用的季度回報為6.4%，而當地大多資產對沖基金的平均虧損0.1%，橋水中國境內基金在管理規模超過50億元人民幣的基金中排名第四。

在信中橋水透露基金正在「適度」增持短期債券，原因是預計政策將保持寬鬆，通脹接近零，房地產市場去槓桿化對經濟成長構成壓力，同時正在「略微」增持長期債券。由於企業利潤增長可能超出市場預期，也會「適度」增持股票，並對大宗商品持「中性」態度。