美對沖基金創辦人示警：台海爆發衝突將重演百年前經濟大蕭條

美國知名對沖基金創辦人葛里芬（Ken Griffin）近日出席論壇時表示，台灣周邊一旦發生關係破裂的情形，恐將使全球重演近百年之前「經濟大蕭條」的慘劇。



根據《CNBC》報道，美國對沖基金巨擘Citadel創辦人兼執行長葛里芬1月31日於邁阿密出席「基金管理協會」（MFA Network）論壇期間表示，若台灣周邊「一旦出現關係破裂的狀況，無論對中國或美國經濟都將造成災難」，且「我認為這災難會是『經濟大蕭條』那種等級」。

二次大戰前夕美國及全球正經歷經濟大蕭條，到處都是貧困、失業、饑荒、歧視，人們活着都像喪屍。（資料圖片）

葛里芬指出，美國若無法取得台灣生產的半導體產品，國內生產毛額（GDP）可能將減少8%至10%，並呼籲各界試想，「失去供應的時間延長，直到包括特斯拉、通用汽車、福特汽車，甚至波音公司產線都因此停擺」，將會引發何種危機？

葛里芬就此主張，維護台灣周邊區域的和平，對於美國的經濟安全極為重要。

台積電創辦人張忠謀曾呼籲，半導體晶圓製造是台灣第一個在全世界得到高度優勢的產行業，這個優勢得來不易，守成更不容易，呼籲政府、社會大眾及台積電自身，都要努力設法守住它，但如何守住卻不無疑問。（資料照片）

葛里芬指出，近月以來台海局勢持續升高，且民進黨籍賴清德於大選中勝出，加劇北京不滿，「且由於台灣先進製程半導體產量，佔了全球將近9成，因此任何圍繞著台灣發生的衝突，都會對全球競技造成嚴重傷害」。

報道另提及彭博社日前的預測，指華府若被捲入台海地區的衝突，美國經濟所遭受的打擊，恐將遠超過新冠肺炎疫情所帶來的損失。