加拿大養老基金新買入阿里　市值逾20億　對沖基金Scion則加碼

阿里巴巴﹙9988﹚股價，繼續馬雲及蔡崇信增持後，續有海外資金掃貨。

其中，加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)的13F申報文件顯示，截至去年12月31日止第四季度，該養老基金新買入阿里巴巴(9988)股份，持股達到360萬股，市值2.79億美元﹙約21.76億港元﹚。

另外，該基金亦新買入理想汽車(2015)170萬股，市值6,360萬美元；新買入京東(9618)133萬股，市值3,830萬美元；新買入網易(9999)29.1萬股，市值2,710萬美元。

另外，傳奇對沖基金經理布瑞(Michael Burry)創立的資管公司Scion Asset Management，去年第四季亦進一步中概股，包括增持2.5萬股阿里巴巴(9988)至7.5萬股，市值581萬美元；增持7.5萬股京東(9618)至20萬股，市值578萬美元。

Michael Burry旗下對沖基金 掃阿里及京東

另外，據美國證監會的13F報告顯示，傳奇對沖基金經理布瑞(Michael Burry)創立的Scion Asset Management，去年第四季進一步增持阿里巴巴(09988)和京東(09618)。

期內，Scion增持阿里巴巴2.5萬股，至7.5萬股，市值581萬美元；增持京東7.5萬股，至20萬股，市值578萬美元。

截至上季末，在Scion所披露持倉之中，阿里巴巴為其最大持倉，佔資產的6.1%，京東緊隨其後。