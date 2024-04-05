杜拜王子離港　有指因開幕禮降格　沈運龍：好多官應承但因事缺席

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「阿里王子」），原定3月28日在港開設家族辦公室，因「緊急事務」回國處理而延期。今日（5日）有傳媒引述消息指，或因開幕禮嘉賓本身由特首，不斷降格至下級官員，香港中東經貿協會會長沈運龍也被指請不出嘉賓，令阿里王子「無癮」離開。



受千夫所指的沈運龍，今早（5日）在電台回應指，開幕禮原本有很多官員答應出席，惟及後香港「發生很多事」，亦有人因生病，最終未能抽空出席，實屬正常，不至於要有任何拗撬。他也重申，有傳媒報道資訊有誤，引來很多「反政府YouTuber」指摘他「搭雞掤呃香港」，所以要發聲澄清。



阿里王子原定3月28日在港開設家族辦公室，惟開幕前因「緊急事務」回國處理，家族辦公室延期開幕。

報道引述消息：沈運龍「請唔到人」

《明報》今日報道引述政商界消息，指阿里王子突然離港，與港府態度有關，包括原先與特首下會面取消，開幕主禮嘉賓不斷更換甚至「降格」，由財政司司長陳茂波，降到財經事務及庫務局副局長陳浩濂，之後再降到投資推廣署署長，最後連署長都不出席，令阿里王子感「無癮發嬲即刻走」。

報道又引述另一消息，指開幕禮主要由香港中東經貿協會會長沈運龍出面邀請賓客，但沈「請唔到人」，導致沈及阿里一方出現齟齬，阿里於是決定取消開幕禮。

沈運龍：有啲病咗有啲中咗招 出席官員有變

沈運龍今日在商台《在晴朗的一天出發》回應事件，坦言原本有很多官員答應會出席開幕禮，「不過之後香港發生咗好多事，有啲病咗，有啲中咗招，出席官員有所改變先畀人感覺降格，王子嗰邊可能覺得唔舒服呢？」，惟他認為「唔得閒都正常，不至於任何拗撬。」

他又指，阿里王子很想在香港落地，想將香港與杜拜拉近，推動旅遊、想見到香港也有空鐵，惟遭人「批評呢樣、嗰樣，又話利益衝突」。他也表明，就《南華早報》的報道發聲明，是因為當中指他與阿里王子年多前已相識的資訊錯誤，因為這篇報道，很多「反政府YouTuber」指摘他是「搭雞掤呃香港」，所以發聲明澄清。

他稱，今次是阿里王子首次來港，設立家族辦公室，因王子家族辦公室的副主席麥懿睿有基建相關經驗，香港中東經貿協會介紹她出任阿里王子家族辦公室副主席兼首席執行官，但對方無辦活動的經驗，所以協會才會協助對方邀請嘉賓。他強調，阿里王子有心來港，香港也有好處，希望發放多些正面訊息。