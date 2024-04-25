Facebook母企｜Meta業績勝預期　惟料AI更「燒錢」　盤後急瀉15%

撰文：鄭文玥
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Facebook母企Meta（美：META）公佈首季業績，期內收入364.6億美元，按年增27%，勝於預期；每股盈利4.71美元，超預期的4.32美元為高，且毛利率由25%升至38%。

然而公司股價盤後急瀉，挫15.2%，報418.7美元，較昨夜盤中510美元的高位，跌17.9%。市場歸咎為，Meta上調人工智能（AI）等領域的開支預測，且「燒錢」趨勢還在擴大。

Meta盤後急瀉，現挫15.2%報418.7美元.。（資料圖片）

第二季收入預測不盡人意　開支卻增

Meat 預期，第二季營收應介於365億至390億美元，以中間值377.5億美元來看，意味著年降低18%，且低於市場預期。

而公司仍上調開支的預測，預計總開支升至960億至990億美元，而此前的預測為940億至990億美元。此外全年資本開支則增至300億至400億美元，同樣較此前預測的350億至370億美元有上升空間。

Meta行政總裁朱克伯格（GettyImages）

朱克伯格指仍將加大AI投入

公司行政總裁朱克伯格（Zuckerberg）在電話會議上直言，在相關新項目可以看到可觀收入之前，仍將加大AI相關投入。

此外公司虛擬現實業務部門Reality Labs，首季虧損38.5億美元，與去年相若，不過自2020年底，Meta首次開始單獨報告這一業務部門以來，RealityLabs已經虧損了450多億美元。

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