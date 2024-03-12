Facebook母企｜Meta周一曾急瀉6%　竟只因特朗普的一句話？

Facebook母企Meta（美：META）昨夜股價急瀉，一度挫約6%，盤中低見476美元，收市時跌幅縮窄至挫4.4%，報483.6美元，為「美股七雄」中最傷。



事出有因，恰是昨日（11日），有意代表共和黨角逐今年11月總統大選的美國前總統特朗普接受外電訪問時，正面抨擊Facebook是「人民的敵人」，認為Facebook「對美國非常不利」，尤其是在選舉方面。而在上周四，特朗普同樣喊話抨擊，拖累公司股價翌日即挫1.2%。



候選人影響力回歸 或累Meta收購受限

市場分析指出，特朗普針對Meta攻擊加劇，而伴隨美國大選進程的推進，他作為候選人的影響力也在回歸。

有分析師稱，如果特朗普當選總統，可能會讓Meta在未來更難進行收購。該公司此前對Instagram和WhatsApp的收購一直是其業績增長的核心，如果Meta不能在未來收購一些偉大的產品，它將在競爭中遇到困難。

特朗普抨擊Facebook是「人民的敵人」，認為Facebook「對美國非常不利」。（資料圖片）

結怨已久 特朗普帳戶曾遭封禁兩年

事實上，特朗普與Meta「結怨已久」，在2021年1月6日國會大廈騷亂事件之後，Facebook對特朗普實施了為期兩年的禁令。Meta是在去年2月，才恢復了特朗普的Facebook和Instagram帳戶。

特朗普反常不再針對TikTok

令人玩味的是，特朗普一反常態，轉而不再針對TikTok，甚至轉換陣營，反對美國政府對於TikTok的法案，上周美國國會眾議院能源和商務委員會全票通過一項法案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok，否則該應用在美國將面臨禁令。

特朗普最新論調認為，對TikTok的國家安全和資料隱私確實感到擔憂，沒有TikTok，可以讓Facebook變得更大，但Facebook才是「人民的敵人」。