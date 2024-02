社交媒體Facebook母公司Meta去年第4季每股盈利5.33元(美元‧下同),優於市場預期,同時首度宣布派息,每股50仙,以及同意增加回購額度500億元。



Meta上季收入401億元,優於分析師預期的390.1億元,其中,廣告收入錄得387.1億元,高於分析師預期的378.1億元。

Facebook月活躍用戶數為30.7億個,分析師預期為30.6億個;日活躍用戶數報21.1億個,高於分析師預期20.7億個。

Meta預料今年首季收入將錄得345億至370億元。2024年整體支出預料介乎940億至990億元。

Facebook's new rebrand logo Meta is seen on smartphone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp and Oculus in this illustration picture taken October 28, 2021. (REUTERS)