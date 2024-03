《華爾街日報》引述消息指出,Temu母公司拼多多去年在Meta平台的廣告費支出近20億美元。Temu去年也成為Google前五大廣告「金主」之一。



Temu發言人對20億美元這個數字有提出異議,但拒絕向《華爾街日報》披露公司在Meta平台支出水平。

拼多多: The logo of Chinese e-commerce platform Pinduoduo Inc. is displayed next to a mobile phone, in this illustration picture taken March 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo