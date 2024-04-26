中廣核電力(1816)受惠於內地電力需求回升及穩定業績｜彭偉新

中國廣核電力股份有限公司是一家主要從事生產及銷售電力的投資控股公司。核電業務運營及電力銷售及相關技術服務分部從事通過核電業務運營而銷售電力。工程建設及技術服務分部從事核電站的建造及設計、提供技術及培訓服務和銷售設備及其他貨品。此外，該公司亦從事相關投資及進出口業務。



按2023年全年計算，集團的毛利率為35.8%，較2022年的33.2%增長2.6個百份點，另外，淨利息費用下降，令到股東淨收入上升4.6%，預期整體淨利息費用會繼續下降，有助帶動全年股東淨收入上升。公佈首季總發電量為550.8億千瓦時，同期只微升0.39%，至於上網電量為518.1億千瓦時，同期增長1.83%，整體增長並不明顯，主要是因為季內進行了每4年一度的換料及兩個十年大修。

集團公佈按中國會計準則的季度營業額為191.8億元人民幣，按年上升4.9%，而股東淨利潤為36億元人民幣，增長3.4%，增幅較上網電量為高，相信是營運成本回落帶動。

中廣核電力股價升破圖底頸線後續上試1.618倍目標水平。（圖1）

中廣核電力於2024年4月25日以 2.73 港元收市，全日上升 0.09 港元或 3.4%。集團過去5年的平均Beta值為 0.27，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 2.77 港元，而最低位則曾見 1.81港元，股價於過去52周累計上升 29.41%，股價表現跑贏標普500指數 6.77%，以現價 2.73 港元計，中廣核電力的股價較 50 天線高出 13%，另外，現價亦較 200 天線高出 30.33%。

中廣核電力的機構投資者持股比率為29.81%，並於去年11月28日至今年4月25日期間的股價共錄得46.24%的升幅，期間，共錄得7.5 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.34 億港元，而散戶則佔當中的3.16 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.08%；而最低則跌至-7.75%，而到4月25日當日則為13.66%。

中廣核電力(#01816)於去年11月28日至今年4月25日期間的資金流狀況。（圖2）

股價由2021年9月升上2.55港元後持續下跌，股價在跌至2022年10月時見1.68港元後見底回升，成功收復所有的移動平均線阻力外，更分別先後收復了整個跌浪總跌幅的61.8%及100%，預期股價仍然可以繼續上升，並以前跌浪總跌幅的1.618倍作為目標，投資者可在2.70港元買入，上望3.15港元水平，至於股價回調，亦宜先行企穩在2.55港元，失守2.55港元需先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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