貝殼–W(2423)見底形庇初現　吸納最佳時機｜彭偉新

貝殼-W是一家從事住房交易和相關服務的房產交易平台，集團主要經營三個分部，包括現有房屋交易服務、新房交易服務，以及新興其他業務等。其中，現有房屋交易服務主要通過“貝殼”線上平台作為代理提供現有房屋的銷售和租賃服務。另外，新房交易服務`部份主要為房地產開發商提供新房代理銷售業務；至於新興和其他業務分部則從事金融服務及其他新開發的業務。



貝殼於上個交易日以 34.6 港元收市，全日上升 1.25 港元或 3.75%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.74，系統性風險低於大市，主要是市場對股份的整體了解不多，令到股價未能反映其合理的估值水平。集團52周最高位曾見 50.6 港元，而最低位則曾見 32.4港元，股價於過去52周累計下跌 20.22%，走勢上仍然跑贏大市，以現價 34.6 港元計，貝殼－Ｗ的股價較 50 天線低 3.49%，另外，現價亦較 200 天線低 13.62%，整體的估值仍然不算過高，有望見股價作進一步的上升。

貝殼－Ｗ(02423)於去年11月24日至今年4月23日期間的資金流狀況。（圖1）

市場現有11位分析師對貝殼的業績有進行覆蓋，目標價中位數為50.09港元，至以投資模型作為計算股份的合理估值的話，合理價為45.76港元，以現價計算仍然低於該兩目標水平分別30.9%及32.3%。市場預期集團2024年全年收入會有8.1%增長，見841.12億元人民幣。至於每股盈利則會在2024年出現26.3%的倒退，每股盈利為2.39元人民幣，不過，預期在到2025年開始由低位反彈，每股盈利會按年上升16.8%，見2.79元人民幣，有助帶動整體估值回升。

貝殼的機構投資者持股比率為1.22%，並於去年11月24日至今年4月23日期間的股價共錄得16.83%的跌幅，在該段期間，共錄得1.28 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.15 億港元，而散戶則佔當中的0.13 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上32.95%；而最低則跌至 -9.61%後，便開始由位反彈，以4月23日當日的大戶坐貨比率計算，已回升上27.47%，反映整體資金流動明顯轉強，有助推動股價短期繼續上升。

貝殼 – W (2423) 日線圖上股價再度試之前低位支持。（圖2）

貝殼股價於去年9月期間升至50.15港元見頂後，走勢持續回吐，並逐步形成了下跌走勢後，股價曾於1月份向下跌至32.45港元後走勢開始回穩(見圖2)，尤其是在股價試低位下，9天RSI亦向下跌穿30，反映整體動力仍然有限，不過，隨著9天RSI由低位反彈，並最後升破30水平，反映出整體走勢及上升動力逐步好轉，股價亦先行作出較大的反彈，股價升返39.60港元，開始見阻力，該水平亦是整個自50.15港元開始形成跌浪後的38.2%反彈目標，股價其後再試低位見33.75港元再度彈，但可惜仍然未能升破該38.2%反彈目標。近日股價再度回落，並向下跌返之前在32.45港元的低位附近，由於今次股價再度回落未有令到9天RSI跌穿30，走勢形成了背馳走勢，加上股價反彈下，股價已升返10天線水平。預期股價已經再度見底後，可以逐步按前回調總跌幅的38.2%作為反彈目標，上望36.40港元。投資者可以在34.50港元買入，上望36.40港元，至於股價一旦失守前低位34.00港元則要先行沽出企蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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