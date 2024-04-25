香港電訊(6823)股價回調至反彈幅度的62%　有望再度反彈｜彭偉新

香港電訊信託是本地主要電訊服務提供商之中，主營業務以提供電訊及相關服務為主，集團通過三大分部提供本地電話服務、寬頻接駁服務、本地及國際數據、直撥國際電話、技術保養及外判服務以及電話營業管理服務等。另外，亦從事流動通訊業務，以及提供通訊及多媒體服務。集團去年全年營業額為343.3億港元，按年微升0.6%，毛利及毛利率均輕微下跌至168.7億港元及49.2%。不過，由於集團的行政費用得到減省，令到全年營業收入反而上升6.58%至74.64億港元，而股東淨收入為49.91億港元，按年上升1.8%。



由於集團的業務性質較為穩定，預期集團今個財年的全年盈利預測會增長為 3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4.4%，另外，集團 5 年年複合盈利會由前倒退1.52%，轉為增長 1.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 18.1 倍，較追蹤市盈率為高，不過整體股息率仍然有8.6厘，仍然屬於高息一族所追捧的對象。

香港電訊過去一年的派息比率為 116%，而集團上個財年共派發 0.7649 港元的全年股息，相等於 8.6 厘的年股息率，市場預期集團今年全年仍然可以繼續每股派 0.76 元，相等於 8.6 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.91 厘為高，因此，在股價回調後更值得追入作收復之用。

香港電訊於2024年4月25日以 8.89 港元收市，全日上升 0.12 港元或 1.37%。集團過去5年的平均Beta值為 0.36，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 10.44 港元，而最低位則曾見 7.91港元，股價於過去52周累計下跌 14.36%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 39.37%，以現價 8.89 港元計，香港電訊的股價較 50 天線低 2.77%，不過，現價則較 200 天線高出 0.84%，股價走勢未有過份偏高的情況，後市走勢仍然有進一步反彈的機會。

香港電訊 -SS 股價見底反彈並會由低位反彈上望9.60港元。（圖1）

香港電訊的股價於去年5月升上10.44港元見頂後(見圖1)，股價便持續下跌並失守所有的移動平均線支持，股價最低跌至去年10月低位7.91港元後見底，而9天RSI則在該時段出現一底高於一底的RSI牛背馳見底走勢，股價隨即成功由低位反彈，成功收復所有的移動平均線阻力外，更成功收復了整個跌浪總跌幅的61.8%，今年1月及2月曾兩次升上9.60港元水平後再度見頂，並再度作出回調，成功回調了總反彈幅度的61.8%，於4月19日見低位8.60港元後即時反彈，而剛好9天RSI再度形成了RSI牛背馳走勢，因此，相信股價已經見底再度反彈。

投資者可以在8.90港元水平買入，暫時會以之前高位9.60港元作為反彈目標，升抵9.60港元可以先行沽貨離場，至於股價失守之前低位8.60港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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