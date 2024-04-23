中國生物製藥(1177)股價跌過龍　進入逆轉周期｜彭偉新

近日，國際知名諮詢機構Citeline發佈《2024年醫藥研發年度回顧》，中國生物製藥(1177)從研發管線規模上成爲中國第二大藥企，並躋身全球第15位，而集團的管線規模較上一年大幅增加72%，而隨着創新版圖的不斷擴大，創新產品已成爲公司收入增長的重要動力。2023年，公司創新產品收入達到98.9億元，同比增加13.3%。創新收入佔總收入比例從2015年的11%，迅速提升至2023年的38%，未來三年，中國生物製藥將全面受惠於創新戰略下的密集收穫期。



中國生物製藥於上個交易日以 2.54 港元收市，全日上升 0.2 港元或 8.55%，集團過去5年的平均Beta值為 0.52，系統性風險低於大市。股價在過去52周最高位曾見 4.55 港元，而最低位則曾見 2.29港元，至於股價於過去52周累計下跌 47.06%，股價已過份反映內地經濟增長放緩，以及在內地藥物價格持續在降低鬂帶來的負面影響。由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指，以上日收市價 2.54 港元計，中國生物製藥的股價較 50 天線低 14.85%，另外，現價亦較 200 天線低 23.31%，估值上仍然屬於偏低水平。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 13.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 11.8%。雖然集團的 5 年年複合盈利為增長會由之前的 55.72% 下降至今年的 20.29%，不過，預期在更多的創新產品將陸續上線，有助推升整體的盈利。現價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 21.2 倍，而市場給予集團的預測市盈率為 19.1 倍，較追蹤市盈率稍低。

中國生物製藥(01177)於去年11月23日至今年4月22日的資金流狀況。（圖1）

中國生物製藥過去一年的派息比率為 36.23%，集團上個財年已派發 0.05元人民幣的年股息，相等於 1.92 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股仍然會維持派發 0.05 元人民幣全年股息，相等於 1.92 厘的預測股息率，仍然較過去 5 年平均股息率 1.41 厘為高，不過相信市場仍然會以股價的潛在升幅作為看好股份的主要原因。

中國生物製藥的機構投資者持股比率為15.03%，並於去年11月23日至今年4月22日期間的股價共錄得34.54%的跌幅，期間未有錄得資金流走，反而共錄得4.04 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.03 億港元，而散戶則佔當中的0.01 億港元(見圖1)，大戶資金佔整體資金的99.7%。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.61%，其後曾一度回落，最低曾跌至 -6.99%，不過，已由低位逐步作出反彈，4月22日當日則為0.83%，資金動力已稍為好轉。

中國生物製藥股價於去年11月再次升抵250天線阻力見3.90港元後(見圖2)，便再度回落更失守所有的移動平均線水平，股價於今年2月初跌至2.71港元後一度作出反彈，股價曾收復大部份的移動平均線阻力，但可惜再度受制於250天線，股價升抵3.46港元後再度見頂回落，並再跌穿去年19月低位2.57港元，最低於上周五跌至2.29港元，令到9天RSI失守30水平。不過，隨著市場預期股價在急跌後開始回穩，股價周一由低位大幅反彈，已拉動9天RSI重返30以上，帶動股價出現見底的走勢。預期股價已見底後，可以按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，投資者可以先等股價跌返2.50港元水平買入，上週2.90港元，至於股價宜守在2.30港元以上，失守則要先行沽出止蝕。

中國生物製藥 (1177) 日線圖有見底回升的走勢。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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